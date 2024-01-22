Поминальні дні в 2024 році: як та коли вшанувати померлих рідних
В Україні з 1 вересня 2023 року Православна церква України та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Разом з переходом більшість важливих церковних дат, свят, дні ангела - змістилися на 13 днів. Також змінилися поминальні дні та батьківські суботи.
Коли у 2024 році будуть поминальні дні та як вшанувати рідних, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У підготовці матеріалу використані джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар
Поминальні дні у 2024 році
9 березня - М'ясопусна батьківська субота, Вселенська батьківська субота
30 березня - субота другого тижня (тижня) Великого посту
6 квітня - субота третього тижня Великого посту
13 квітня - субота четвертого тижня Великого посту
9 травня - День поминання воїнів
14 травня - Радониця (Проводи)
22 червня - Троїцька батьківська субота, Вселенська батьківська субота
27 липня - батьківська субота перед Успенським постом
28 вересня - Покровська батьківська субота
19 жовтня - Дмитрівська батьківська субота
26 жовтня - Кузьміна поминальна субота
2 листопада - Михайлівська батьківська субота
9 листопада - батьківська субота перед Різдвяним постом
Традиції на поминальні дні
Поминальні дні - це особливі дати у календарі, коли заведено згадувати та вшановувати померлих родичів, друзів та членів сім'ї В такі дні обов'язково замовляють у храмах спеціальну службу або пишуть записки, де вказують, за кого з померлих потрібно помолитися під час служби.
На поминальних службах ставлять свічку в церкві за упокій душі померлого. А ще приносять до церкви хліб, крупи, борошно, печиво та сіль - для нужденних.
Після служби в церкві відвідують цвинтарі, наводять лад на могилах та навколо. А ще поминають та згадують у своїх молитвах померлих.
У старі часи вважалось правильним зробити у поминальні дні якусь добру справу - подати милостиню нужденним та зібрати невелику поминальну трапезу.
В такі дні не можна вживати погані слова, сваритися, ображати одне одного, влаштовувати галасливі поминки по покійних та згадувати покійних зі злістю та образою.
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