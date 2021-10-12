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Длинные выходные в октябре: как будут работать Новая почта и Укрпочта

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Вторник 12 октября 2021 14:21
Длинные выходные в октябре: как будут работать Новая почта и Укрпочта Как будут работать Новая почта и Укрпочта на выходных (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В октябре украинцы получат дополнительные выходные дни в связи с праздником Дня защитников и защитниц Украины 14 октября. Пятница, 15 октября, станет также выходным днем и его придется отработать в субботу, 23 октября. Таким образом украинцы получат 4 выходных дня подряд – 14, 15, 16 и 17 октября.

Как в выходные дни будут работать отделения Новой почты и Укрпочты – читайте в материале ниже.

Как будет работать Новая почта

В Новой почте сообщили, что 14 и 15 октября все отделения и адресная доставка будут работать по графику субботы. Стоит отметить, что у каждого отделения свой субботний график и детально проверить часы работы вашего отделения можно по этой ссылке.

Большинство отделений начнут работу с 9:00 или 10:00 утра и будут работать до 17:00 или 18:00 часов.

16 и 17 октября все отделения Новой почты и адресная доставка будут работать по обычному графику субботы и воскресенья.

Как будет работать Укрпочта

По специальному графику отделения Укрпочты будут работать только один день – 14 октября. В этот день услуги населению будут оказывать только дежурные отделения Укрпочты.

Детальный список дежурных отделений Укрпочты можно посмотреть по этой ссылке.

15, 16 и 17 октября все отделения Укрпочты будут работать по обычному графику пятницы, субботы и воскресенья.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как будут работать украинские банки на длительные выходные в середине октября.

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