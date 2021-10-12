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Довгі вихідні у жовтні: як працюватимуть Нова Пошта та Укрпошта

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Вівторок 12 жовтня 2021 14:21
Довгі вихідні у жовтні: як працюватимуть Нова Пошта та Укрпошта Як працюватимуть Нова Пошта та Укрпошта на вихідних (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У жовтні українці отримають додаткові вихідні дні у зв'язку зі святом Дня захисників та захисниць України 14 жовтня. П'ятниця, 15 жовтня, стане також вихідним днем і його доведеться відпрацювати в суботу, 23 жовтня. Таким чином українці отримають 4 вихідних дні поспіль – 14, 15, 16 і 17 жовтня.

Як у вихідні дні працюватимуть відділення Нової пошти та Укрпошти - читайте в матеріалі нижче.

Як працюватиме Нова пошта

У Новій пошті повідомили, що 14 і 15 жовтня всі відділення та адресна доставка працюватимуть за графіком суботи. Варто відзначити, що у кожного відділення свій суботній графік і детально перевірити години роботи вашого відділення можна по цьому посиланню.

Більшість відділень почнуть роботу з 9:00 або 10:00 ранку і працюватимуть до 17: 00 або 18: 00 годин.

16 та 17 жовтня всі відділення Нової пошти та адресна доставка працюватимуть за звичайним графіком суботи та неділі.

Як працюватиме Укрпошта

За спеціальним графіком відділення Укрпошти працюватимуть лише один день - 14 жовтня. Цього дня послуги населенню надаватимуть лише чергові відділення Укрпошти.

Детальний список чергових відділень Укрпошти можна переглянути за цим посиланням.

15, 16 та 17 жовтня всі відділення Укрпошти працюватимуть за звичайним графіком п'ятниці, суботи та неділі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як працюватимуть українські банки на тривалі вихідні в середині жовтня.

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