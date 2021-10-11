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Длительные выходные в октябре: как будут работать банки

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Понедельник 11 октября 2021 18:32
Длительные выходные в октябре: как будут работать банки Как будут работать банки на День защитника Украины (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В середине сентября украинце ждут длительные выходные в связи с Днем защитника и защитниц Украины. Официальная дата праздника – 14 октября и следующий рабочий день, 15 октября, также решили сделать выходным. Таким образом, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд: 14, 15, 16 и 17 октября.

Как будут работать банки Украины в праздничные дни, рассказали в пресс-службе Нацбанка.

В Украине ожидается четыре выходных дня подряд. Пятницу, 15 октября, придется потом отработать в субботу – 23 октября. Все финансовые организации должны организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных выплат, других денежных доплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов и обменных пунктов с подкреплением наличными различных номиналов.

Как будет работать банковская система

15 октября банки могут проводить кассовые операции при необходимости, но без открытия операционного дня банка

С 14 по 17 октября все межбанковские переводы через систему электронных платежей НБУ будут проводиться датой следующего банковского дня – 18 октября.

23 октября (суббота) все межбанковские переводы через СЭП будут проводиться датой этого дня – 23 октября.

Длительные выходные в октябре: как будут работать банки

Как будут работать банки на праздничные выходные в октябре

Напомним, ранее мы писали о том, что появился обновленный календарь осенних школьных каникул в Украине.

А также рассказывали о том, что в октябре украинцы будут переводить часы на зимнее время. Когда нужно перевести стрелки на часах.

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