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Украинцев ждут четыре дня выходных подряд: когда придется отрабатывать

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Понедельник 11 октября 2021 16:34
Украинцев ждут четыре дня выходных подряд: когда придется отрабатывать Коллаж РБК-Украина: украинцев ждут четыре дня выходных подряд
Автор: Роман Мирончук

В конце этой недели у украинцев будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября включительно. Это связано с тем, что 14 числа, в четверг, отмечается День защитников и защитниц Украины. При этом пятницу, 15 октября, придется отработать в субботу, 23 октября.

Об этом говорится на сайте Кабинета Министров Украины.

Таким образом через три дня можно будет отдыхать 4 дня подряд: 14,15,16,17 октября.

Это касается тех, кто работает, на предприятиях, в учреждениях и организациях, в которых установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.

Специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.

Отметим, День защитников и защитниц Украины начал отмечаться 14 октября 2014 года. С 2015 года этот день является нерабочим. До июля 2021 года праздник назывался День защитника Украины.

Напомним, Министерство образования и науки изменило календарь школьных осенних каникул в 2021 году из-за усиления карантина в Украине. В некоторых регионах уже установили даты, когда учеников отправят отдыхать.

Мы также писали о том, что скоро в Украине состоится перевод часов на зимнее время. Традиционно на зимнее время страна переходит в октябре.

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