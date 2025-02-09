"ДК Енергетик": Ziberblat заслужено отримали перше місце, хоча на репетиції виконання було кращим
Гурт "ДК Енергетик" взяв участь у фіналі Нацвідбору на Євробачення, де перемогли Ziberblat. Музиканти вразили глядачів, але не всі члени журі були задоволені їхнім виступом.
В ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна Яків Марний, соліст "ДК Енергетик" розповів, про реакцію на слова Сергія Танчинця та зізнався, чи задоволені музиканти виступом та чи вірять вони в перемогу Ziferblat на Євробаченні.
– Як ви оцінюєте свій виступ та чи вдалося зробити все, що хотілося?
– В цілому, все круто. Все прикольно, все класно. Але завжди є, куди рости, завжди можна краще. Можу точна сказати, що чуваки відіграли зашибєнно. Жодної лажі, все як в записі, повага їм! Я до себе дуже самокритичний і завжди знаю, усвідомлюю, як насправді я заспівав. Мені особисто не дуже сподобалося, як я заспівав. Були деякі моменти в моєму виконанні, але то таке. Наступні рази, якщо. будуть, то буде краще. Але виступ на Нацвідборі та виступ на своєму концерті - абсолютно різні речі, їх неможливо порівняти. Тому оцінюю на "добре", але можна краще.
– Чи згодні ви з балами від журі та результатами голосування глядачів?
– Так, а чому ні? Стосовно глядацького голосування - ми дуже приємно вражені. Бо ми, за фактом, не вкладалися взагалі в медійну історію ніяким чином. І отримати 5 балів - та для нас це взагалі, ніби пів країни проголосувало за нас! Це кайфово, це прекрасно, це чудово. Ми дуже вдячні всім нашим слухачам, які в нас є та були, та тим, які з'явилися після цього виступу. Тому 5 балів від людей - це чудовий результат. Стосовно журі - ми взагалі після виступу думали, що буде 1 чи 2 бали. А 3 - це чудово, це вище за наші очікування.
– Після вашого виступу Сергій Танчинець з "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" сказав: "Мені здається, що ви не на той конкурс з цією піснею прийшли... В лонглисті було немало артистів, які мали б зайняти ваше місце". Що ви думаєте про цей коментар та слова Джамали, яка за вас вступилася?
– Джамала - клас, супер, шарить, повага їй за це. Танчинець - я не буду це коментувати. Він зараз і так катається "шакалячим експресом", і я не хочу докладати до цього руку.
– Перемога Ziberblat - справедлива? Чи можуть вони посісти перше місце на Євробаченні?
– Переможці заслужено отримали своє перше місце. Боже, та вони до цього дуже довго до цього йшли, вони докладали багато зусиль. І видно, що вони цим палають, що вони дуже цього хочуть. Вони сповнені бажанням представити Україну своєю піснею. Тому класно. І номер хороший, хоча на репетиції виконання було кращим. Але це все хвилювання через ефір, я це все можу зрозуміти. Бо я це все бачив зсередини. Тому так, перемогли абсолютно заслужено. А чи є у них шанси на перемогу? Авжеж, а чому ні.
– "ДК Енергетик" піде на наступні Нацвідбори?
– Я гадаю, що ні. Бо якби ми перемогли цього року, це було б круто, був би прецедент і це мало б вагу якусь. А якщо ми підемо наступного року, це буде сприйматися більш вторинним. Тому поки що таких планів немає.
До слова, читайте інтерв'ю Юрія Кондратюка, який зробив заяву про перемогу Ziferblat та доцільність проведення Нацвідбору в умовах повномасштабної війни.
Також дивіться відео всіх виступів фіналістів Нацвідбору.