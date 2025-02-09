"ДК Енергетик": Ziberblat заслуженно получили первое место, хотя на репетиции исполнение было лучше

Группа "ДК Енергетик" приняла участие в финале Нацотбора на Евровидение, где победили Ziberblat . Музыканты поразили зрителей, но не все члены жюри были довольны их выступлением.

В эксклюзивном интервью РБК-Украина Яков Марный, солист "ДК Енергетик" рассказал, о реакции на слова Сергея Танчинца и признался, довольны ли музыканты выступлением и верят ли они в победу Ziferblat на Евровидении.

– Как вы оцениваете свое выступление и удалось ли сделать все, что хотелось?

– В целом, все круто. Все прикольно, все классно. Но всегда есть, куда расти, всегда можно лучше. Могу точно сказать, что чуваки отыграли зашибенно. Никакой лажи, все как в записи, уважение им! Я к себе очень самокритичен и всегда знаю, осознаю, как на самом деле я спел. Мне лично не очень понравилось, как я спел. Были некоторые моменты в моем исполнении, но это такое. Следующие разы, если будут, то будет лучше. Но выступление на Нацотборе и выступление на своем концерте - абсолютно разные вещи, их невозможно сравнить. Поэтому оцениваю на "хорошо", но можно лучше.

– После вашего выступления Сергей Танчинец из "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" сказал: "Мне кажется, что вы не на тот конкурс с этой песней пришли... В лонглисте было немало артистов, которые должны были бы занять ваше место". Что вы думаете об этом комментарии и словах Джамалы, которая за вас заступилась?

– Джамала - класс, супер, шарит, уважение ей за это. Танчинец - я не буду это комментировать. Он сейчас и так катается на "шакалячьем экспрессе", и я не хочу прикладывать к этому руку.

– Согласны ли вы с баллами от жюри и результатами голосования зрителей?

– Да, а почему нет? Относительно зрительского голосования - мы очень приятно удивлены. Потому что мы, по факту, не вкладывались вообще в медийную историю никаким образом. И получить 5 баллов - да для нас это вообще, будто полстраны проголосовало за нас! Это кайфово, это прекрасно, это замечательно. Мы очень благодарны всем нашим слушателям, которые у нас есть и были, и тем, которые появились после этого выступления. Поэтому 5 баллов от людей - это замечательный результат. Относительно жюри - мы вообще после выступления думали, что будет 1 или 2 балла. А 3 - это замечательно, это выше наших ожиданий.

– Победа Ziberblat - справедливая? Могут ли они занять первое место на Евровидении?

– Победители заслуженно получили свое первое место. Боже, да они к этому очень долго к этому шли, они прилагали много усилий. И видно, что они этим горят, что они очень этого хотят. Они полны желания представить Украину своей песней. Поэтому классно. И номер хороший, хотя на репетиции исполнение было лучше. Но это все волнение из-за эфира, я это все могу понять. Потому что я это все видел изнутри. Поэтому да, победили абсолютно заслуженно. А есть ли у них шансы на победу? Конечно, а почему нет.

– "ДК Енергетик" пойдет на следующие Нацотборы?

Я думаю, что нет. Потому что если бы мы победили в этом году, это было бы круто, был бы прецедент и это имело бы вес какой-то. А если мы пойдем в следующем году, это будет восприниматься более вторичным. Поэтому пока таких планов нет.