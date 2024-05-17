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Дізнайтеся, чому коти так люблять спати у ногах

Фото: Чому коти сплять у ногах (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Коти вже давно стали домашніми тваринами, які обожнюють спати з власниками. Дуже часто пухнасті обирають місце в ногах

Чому тварини лягають в ногах, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чому коти сплять в ногах

Причини, з яких кішка може спати біля ніг свого господаря, можуть бути досить простими:

  • Там господареві буде складно прогнати тварину, якщо йому не сподобається її присутність.
  • Людина не зможе розбудити пухнастика, коли вставатиме з ліжка.
  • У ногах завжди тепло, і вихованця ніхто випадково не вдарить.

Багато господарів кішок не проти того, що вони сплять з ними у одному ліжку. Вони вважають, що тварина може знімати погану енергію і перетворювати її на позитивну, тим самим позбавляючи людину від недуг.

Не лише коти намагаються позначити територію, але й кішки теж, коли лягають спати біля ніг господаря. Таким чином вони показують свою цікавість і любов до нього, а ще демонструють довіру і вдячність.

Ветеринарні лікарі вважають, що коли тварина спить у ногах свого господаря, то таким чином вона прагне до тепла і затишку. Коти не хочуть зайняти головне місце у родині, тому й задовольняються місцем біля ніг господаря. Це є певним визнанням того, що господар є головним у будинку. Котів зовсім не турбує нічне положення тіла людини, зміна її позиції і перевертання з одного боку на інший.

Отже, це зазвичай поєднання зручності, безпеки, прив'язаності та бажання бути поруч, що спонукає котів спати у ногах свого власника.

 

Раніше ми повідомляли про причини того, чому коти їдять траву.

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Тварини