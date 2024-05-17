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Узнайте, почему кошки так любят спать в ногах

Фото: Почему кошки спят в ногах (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Кошки уже давно стали домашними животными, обожающими спать с владельцами. Очень часто пушистые выбирают место в ногах.

Почему животные ложатся в ногах, узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему коты спят в ногах

Причины, по которым кошка может спать у ног своего хозяина, могут быть достаточно простыми:

  • Там хозяину будет сложно прогнать животное, если ему не понравится его присутствие.
  • Человек не сможет разбудить пушистику, когда будет вставать с постели.
  • В ногах всегда тепло, и питомца никто случайно не ударит.

Многие хозяева кошек не против того, что они спят с ними в одной кровати. Они считают, что животное может снимать плохую энергию и превращать ее в положительную, тем самым избавляя человека от недугов.

Не только коты пытаются обозначить территорию, но и кошки тоже, когда ложатся спать у ног хозяина. Таким образом они показывают свое любопытство и любовь к нему, а еще демонстрируют доверие и благодарность.

Ветеринарные врачи считают, что когда животное спит у ног своего хозяина, то таким образом оно стремится к теплу и уюту. Кошки не хотят занять главное место в семье, потому и довольствуются местом у ног хозяина. Это определенное признание того, что хозяин является главным в доме. Кошек совсем не беспокоит ночное положение тела человека, изменение его позиции и переворачивание с одной стороны на другую.

Итак, это обычно сочетание удобства, безопасности, привязанности и желания быть рядом, что побуждает кошек спать у ног своего владельца.

 

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Животные