Печально: Ани Лорак снова выступила под фонограмму и огорчила фанатов

Ани Лорак неприятно удивила фанатов
Ани Лорак, которая активно гастролирует в России, опубликовала видеоролик с концерта в столице Казахстан, чем вызвала у поклонников неоднозначные эмоции. Соответствующую публикацию певица разместила в социальной сети Instagram.
"Незабываемый вечер! #нурсултан #showthebest", - подписала исполнительница под роликом.
Поклонники неоднозначно отреагировали на опубликованную запись. Одни посчитали, что Лорак поет под фонограмму и совсем не прилагает сил, другие, напротив, поддержали исполнительницу и пожелали в дальнейшем успехов:
Ани Лорак (фото: facebook com AniLorak)
Напомним, что популярная украинская певица Ани Лорак ошеломила сеть своим внешним видом на российском фестивале "Новая волна 2019", который проходил в Сочи. Фотографии певицы появились в Instagram.
Ранее сообщалось о том, что пафосная Ани Лорак вызвала негодование фанатов, которые раскритиковали ее за внешний вид.