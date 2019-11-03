Сумно: Ані Лорак знову виступила під фонограму і засмутила фанатів

Ані Лорак, яка активно гастролює в Росії, опублікувала відео з концерту в столиці Казахстану, чим викликала у шанувальників неоднозначні емоції. Відповідну публікацію співачка розмістила в соціальній мережі Instagram.

"Незабутній вечір! #нурсултан #showthebest", - підписала виконавиця під роликом.

Шанувальники неоднозначно відреагували на опублікований запис. Одні зазначили, що Лорак співає під фонограму і зовсім не витрачає на виступи сил, інші, навпаки, підтримали виконавицю і побажали надалі успіхів:

А Лорак все обпікає. Де сили бере? Молодець.

Сумно, що фонограма.

Сподіваюся, вона не виступала в купальнику.

Повернути б довге волосся.

Кароліна, коли вже в Україну?

Ані Лорак (фото: facebook com AniLorak)

Нагадаємо, що популярна українська співачка Ані Лорак приголомшила мережу своїм зовнішнім виглядом на російському фестивалі "Нова хвиля 2019", який проходив у Сочі. Фотографії співачки з'явилися в Instagram.

Раніше повідомлялося про те, що пафосна Ані Лорак викликала обурення фанатів, які розкритикували її за зовнішній вигляд.