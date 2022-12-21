У "Дії" з'явився новий розділ для допомоги українцям: про що мова

У чому фішка "Безбар'єрності"

Розділ "Дія. Безбар'єрність" складається зі статей, які будуть корисними для українців у різні періоди життя. Зокрема для тих, хто є внутрішньо переміщеною особою, для людей з інвалідністю, батьків, літніх людей та тих, хто в пошуках роботи.

Скриншот Styler

Наприклад, ви можете знайти інформацію, як знайти роботу без досвіду чи що потрібно знати батькам новонародженого. Людям похилого віку розказуватимуть, як користуватися державними послугами диджиталізовано.

"Головна мета розділу - додати взаєморозуміння й людяності у спілкуванні з державою. Війна ставить нові питання щодня. Але й не знімає попередніх. Питання без відповідей - це бар'єр. Та завдання країни - ці бар'єри прибирати, і навіть війна тут не стане на заваді", - зазначила Олена Зеленська.

Часто на державних порталах відсутня та чи інша важлива інформація, тому в розділі передбачені окремі матеріали. Проте найцікавішими будуть історії з особистого життя користувачів.

Скриншот Styler

Наприклад, якщо ви готуєтеся стати батьками, тоді стаття про підготовку до пологів стане вам у пригоді. А якщо після виходу на пенсію ви хочете спробувати свої сили в новій роботі, читайте про зміну професії після 60 років.