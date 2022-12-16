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У "Дії" з'явилася нова платна функція: за що братимуть гроші

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П'ятниця 16 грудня 2022 11:29
У "Дії" з'явилася нова платна функція: за що братимуть гроші У "Дії" з'явилися оновлення (фото: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У мобільному застосунку "Дія" з'явилося дві нові функції. Одна з них буде платною, оскільки розрахована на підприємців.

Що ще нового пропонує українцям держава у смартфоні - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Які оновлення в "Дії"

Перше нововведення стосується підприємців. Воно має на меті цифровізацію витягу з Єдиного державного реєстру.

Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР, підприємці мали звертатися до реєстратора чи нотаріуса, йти до ЦНАПу, сплачувати адміністративний збір у банку та чекати добу на документ.

З новою послугою в "Дії" вам треба лише:

  • замовити документ без особистого візиту до державних установ
  • заплатити 90 гривень замість 120, як раніше
  • оплатити послугу карткою на порталі

Наразі розпочалося тестування бета-версії оновлення.

У &quot;Дії&quot; з'явилася нова платна функція: за що братимуть гроші

"Дія" тестує оновлення (фото: РБК-Україна)

Інше ж оновлення стосується сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.

"Оновили COVID-сертифікати в Дії. Тепер можете згенерувати оновлений документ про четверту дозу вакцини", - написав у своєму Тelegram-каналі Михайло Федоров.

Для того, щоб згенерувати новий сертифікат:

  • зайдіть у застосунок
  • натисніть "Послуги"
  • виберіть COVID-сертифікати
  • натисніть "Отримати"

Через кілька хвилин сертифікат зʼявиться серед ваших документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном.

Раніше ми розповідали про те, які оновлення з'являться в Instagram уже найближчим часом.

Читайте також, як за допомогою "Дії" голосувати на Нацвідборі на Євробачення 2023.

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