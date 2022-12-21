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В "Дії" появился новый раздел для помощи украинцам: о чем речь

Новый раздел призван помочь нескольким группам населения (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно министерство цифровой трансформации представило новый раздел в "Дії" под названием "Безбарьерность". Он содержит всю необходимую информацию о государственных услугах в одном месте и призван упростить для украинцев множество процедур.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

В чем фишка "Безбарьерности"

Раздел "Дія. Безбар'єрність" состоит из статей, которые будут полезны для украинцев в разные периоды жизни. В частности, для тех, кто является внутренне перемещенным лицом, для людей с инвалидностью, родителей, пожилых и тех, кто в поисках работы.

Скриншот Styler

К примеру, вы можете найти информацию, как найти работу без опыта или что нужно знать родителям новорожденного. Пожилым людям будут рассказывать, как пользоваться государственными услугами диджитализованно.

"Главная цель раздела - добавить взаимопонимание и человечность в общении с государством. Война ставит новые вопросы каждый день. Но и не снимает предыдущих. Вопрос без ответов - это барьер. Но задача страны - эти барьеры убирать, и даже война здесь не помешает", - отметила Елена Зеленская.

Часто на государственных порталах отсутствует та или иная важная информация, поэтому в разделе предусмотрены отдельные материалы. Однако наиболее интересными будут истории из личной жизни пользователей.

Скриншот Styler

Например, если вы готовитесь стать родителями, тогда статья о подготовке к родам пригодится вам. А если после ухода на пенсию вы хотите попробовать свои силы в новой работе, читайте о смене профессии после 60 лет.

Раньше мы рассказывали о новой платной функции в "Дії" для предпринимателей.

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