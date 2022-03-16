В Дії не отображается паспорт: что делать (инструкция)

Что делать, если Дія не показывает паспорт?

Итак. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, если у вас в Дії исчез заграничный паспорт или ID-карта, то просто зайдите в приложение еще раз. И документы автоматически подтянутся.

Дело в том, что в начале войны России против Украины Единый государственный демографический реестр был выключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности.

Если документы подтянулись, то это значит, что реестр снова подключен к Дії.

Где действительные паспорта из Дії?

Заметим, что на блокпостах, работникам полиции или бойцам территориальной обороны вы можете показывать именно цифровой паспорт.

Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный или пластиковый.

Также отметим, что Украина первой в мире приравняла электронный паспорт к обычному.

Более того, сегодня использовать Дію можно без проблем даже для пересечения границы Молдовы и Польши.