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В Дії не отображается паспорт: что делать (инструкция)

В Дії может не отображаться паспорт (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

В последнее время многие украинцы жалуются, что в приложении Дія не подтягиваются украинский и загранпаспорта или COVID-сертификат.

С чем это связано, как устранить эту проблему и где паспорт с Дії можно использовать - читайте в нашем материале ниже.

Что делать, если Дія не показывает паспорт?

Итак. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, если у вас в Дії исчез заграничный паспорт или ID-карта, то просто зайдите в приложение еще раз. И документы автоматически подтянутся.

Дело в том, что в начале войны России против Украины Единый государственный демографический реестр был выключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности.

Если документы подтянулись, то это значит, что реестр снова подключен к Дії.

Где действительные паспорта из Дії?

Заметим, что на блокпостах, работникам полиции или бойцам территориальной обороны вы можете показывать именно цифровой паспорт.

Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный или пластиковый.

Также отметим, что Украина первой в мире приравняла электронный паспорт к обычному.

Более того, сегодня использовать Дію можно без проблем даже для пересечения границы Молдовы и Польши.

Читайте также о том, какие документы нужны для выезда заграницу, а также кого пропускают, а кого - нет.

Держите также подробную инструкцию, как получить 6500 гривен через Дію.

Ранее мы писали, что в приложении Дія запустили радио и рассказали, как им пользоваться.

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Михаил ФедоровДия