У Дії не відображається паспорт: що робити (інструкція)

Що робити, якщо Дія не показує паспорт?

Отож. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, якщо у вас у Дії зник закордонний паспорт чи ID-картка, то просто зайдіть у застосунок ще раз. І документи автоматично підтягнуться.

Річ у тім, що в початку війни Росії проти України Єдиний державний демографічний реєстр був вимкнений, щоб дані українців були в повній безпеці.

Якщо документи підтягнулися, то це значить, що реєстр знову підключений до Дії.

Де дійсні паспорти з Дії?

Зауважимо, що на блокпостах, працівникам поліції чи бійцям територіальної оборони ви можете показувати саме цифровий паспорт.

Документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий чи пластиковий.

Також відзначимо, що Україна першою у світі прирівняла електронний паспорт до звичайного.

Більше того, сьогодні використовувати Дію можна без проблем навіть для перетину кордону Молдови та Польщі.