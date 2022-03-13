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В приложении Дия запустили радио: как пользоваться

Новина українською →
Украина, Воскресенье 13 марта 2022 19:28
В приложении Дия запустили радио: как пользоваться В Действие появилось радио (diia.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В приложении Дия отныне можно слушать радиостанции онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Теперь вместе с Дія.TV, где вы можете смотреть марафон с новостями, вам доступное и радио, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают", - написал министр.

Как пользоваться Дия.Радио

  • Зайдите в Дию и нажмите услуги;
  • Выберите Дия.Радио.

Также Федоров поблагодарил Национальную общественную телерадиокомпанию Украины за помощь в реализации услуги.

Ранее мы сообщали, что в Дие уже появилось цифровое удостоверение єДокумент.

Также мы писали, что помощь украинской армии можно переслать через Дию.

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