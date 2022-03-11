Выезд за границу во время войны: какие документы нужны, кого пропускают, а кого - нет

Ежедневно из-за войны России против Украины десятки тысяч наших граждан вынуждены покидать территорию страны. Многие из людей, которые пересекают государственную границу с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией или Молдовой, потеряли дома из-за обстрелов оккупантов. Также границу пересекает много женщин с детьми.

Но все же не все украинцы могут уехать из Украины сегодня. Кого пограничники развернут, а кого пропустят без проблем? Какие документы нужно иметь при себе для выезда за границу? Что можно с собой провозить? Ответы на эти вопросы - в материале РБК-Украина ниже.

Сразу напомним, что мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет выезд за пределы страны ограничен. Но некоторым категориям все же разрешено пересечение границы.

Кто может уехать за границу

Во время военного положения прежде всего уехать в другую страну из Украины могут:

женщины

дети

люди с инвалидностью

пожилые люди (60 лет и старше).

Мужчинам от 18 до 60 лет тоже разрешен выезд в Европу, но лишь в тех случаях, когда они подпадают под определенные категории. В частности, на границе пропустят мужчин, которые имеют:

удостоверение об отсрочке от призыва и извещение о зачислении на специальный воинский учет

заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе

Ограничения на выезд также пока не касаются тех мужчин:

на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет

которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) до 18 лет

на содержании которых есть ребенок с инвалидностью

которые являются усыновителем или опекуном

чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции

Какие документы нужны для пересечения границы?

В Польшу: внутренний паспорт (ID карта), загранпаспорт (если он есть), свидетельства о рождении детей, которые путешествуют с вами, медицинская документация, разрешение второго родителя на вывоз ребенка (касается детей до 16 лет). Тест на COVID-19 и подтверждение вакцинации не требуются.

Вся оперативная информация для украинцев в Facebook Посольства Украины в Польше

В Венгрию: внутренний паспорт (ID карта) или иной документ (удостоверение личности, водительские права, свидетельство о рождении или любой другой документ с фотографией).

Вся оперативная информация для украинцев в Facebook Посольства Украины в Венгрии

В Словакию: внутренний паспорт (ID карточка), а в случае его отсутствия - удостоверение личности, водительские права, вид на жительство в Украине, свидетельства о рождении детей и тому подобное.

Вся оперативная информация для украинцев в Facebook Посольства Украины в Словакии

В Румынию: биометрический паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Украинцы освобождаются от карантина.

Вся оперативная информация для украинцев в Facebook Посольства Украины в Румынии

В Молдову: внутренний паспорт (ID карточка) или другой документ, удостоверяющий личность. Тест на COVID-19 и подтверждение вакцинации не требуются.

Вся оперативная информация для украинцев в Facebook Посольства Украины в Молдове

Украинцы едут в страны Европы, спасаясь от войны (фото: Getty Images)

Что делать, если нет загранпаспорта или ID карты?

В любом случае при себе стоит иметь какой-то документ. Поэтому даже просроченные паспорта - это лучше, чем вообще без документа.

Потому что пограничники должны как-то идентифицировать человека.

Могут ли дети уехать за границу без родителей?

Если родители хотят остаться в Украине, а ребенка отправить в страну, где не ведутся боевые действия, то это возможно.

Однако общих правил пересечения границы в таком случае не существует - пограничники решают эти вопросы в индивидуальном порядке, в частности, устанавливают контакты с родителями ребенка.

Если ребенка сопровождают бабушки, родные дядя или тетя, то пограничники все равно будут принимать меры, чтобы идентифицировать взрослых

На каких пунктах пропуска самые маленькие очереди сейчас?

Сейчас все пункты пропуска на западной границе (кроме ППр Дзвонковое) работают в круглосуточном режиме.

Украинцам сейчас рекомендуют для пересечения границы с ЕС выбирать пункты пропуска на границах с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдавией.

Следить за загруженностью пропускных пунктов можно в режиме онлайн по ссылке.

Какие можно вещи можно везти с собой за границу, а какие - нет

Конвенция о статусе беженцев гарантирует, что Договаривающиеся Государства согласно своим законам и распоряжениям будут разрешать беженцам вывоз имущества, которое они привезли с собой на их территории, в другую страну, в которую им было предоставлено право въезда для поселения.

Конечно, к вывозу из Украины запрещены:

оружие и военное снаряжение

наркотические и психотропные вещества

сильнодействующие ядовитые, радиоактивные, взрывчатые вещества

произведения искусства, культурные и исторические ценности

аннулированные ценные бумаги

товары, экспорт которых осуществляется с нарушением прав интеллектуальной собственности

Граница с Венгрией (фото: Getty Images)