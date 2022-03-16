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В Дії не отображается паспорт: что делать (инструкция)

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Среда 16 марта 2022 11:35
В Дії не отображается паспорт: что делать (инструкция) В Дії может не отображаться паспорт (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

В последнее время многие украинцы жалуются, что в приложении Дія не подтягиваются украинский и загранпаспорта или COVID-сертификат.

С чем это связано, как устранить эту проблему и где паспорт с Дії можно использовать - читайте в нашем материале ниже.

Что делать, если Дія не показывает паспорт?

Итак. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, если у вас в Дії исчез заграничный паспорт или ID-карта, то просто зайдите в приложение еще раз. И документы автоматически подтянутся.

Дело в том, что в начале войны России против Украины Единый государственный демографический реестр был выключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности.

Если документы подтянулись, то это значит, что реестр снова подключен к Дії.

В Дії не отображается паспорт: что делать (инструкция)

Где действительные паспорта из Дії?

Заметим, что на блокпостах, работникам полиции или бойцам территориальной обороны вы можете показывать именно цифровой паспорт.

Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный или пластиковый.

Также отметим, что Украина первой в мире приравняла электронный паспорт к обычному.

Более того, сегодня использовать Дію можно без проблем даже для пересечения границы Молдовы и Польши.

Читайте также о том, какие документы нужны для выезда заграницу, а также кого пропускают, а кого - нет.

Держите также подробную инструкцию, как получить 6500 гривен через Дію.

Ранее мы писали, что в приложении Дія запустили радио и рассказали, как им пользоваться.

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Михаил Федоров Дия
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