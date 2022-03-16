В Дії не отображается паспорт: что делать (инструкция)
В последнее время многие украинцы жалуются, что в приложении Дія не подтягиваются украинский и загранпаспорта или COVID-сертификат.
С чем это связано, как устранить эту проблему и где паспорт с Дії можно использовать - читайте в нашем материале ниже.
Что делать, если Дія не показывает паспорт?
Итак. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, если у вас в Дії исчез заграничный паспорт или ID-карта, то просто зайдите в приложение еще раз. И документы автоматически подтянутся.
Дело в том, что в начале войны России против Украины Единый государственный демографический реестр был выключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности.
Если документы подтянулись, то это значит, что реестр снова подключен к Дії.
Где действительные паспорта из Дії?
Заметим, что на блокпостах, работникам полиции или бойцам территориальной обороны вы можете показывать именно цифровой паспорт.
Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный или пластиковый.
Также отметим, что Украина первой в мире приравняла электронный паспорт к обычному.
Более того, сегодня использовать Дію можно без проблем даже для пересечения границы Молдовы и Польши.
Читайте также о том, какие документы нужны для выезда заграницу, а также кого пропускают, а кого - нет.
Держите также подробную инструкцию, как получить 6500 гривен через Дію.
Ранее мы писали, что в приложении Дія запустили радио и рассказали, как им пользоваться.