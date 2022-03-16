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У Дії не відображається паспорт: що робити (інструкція)

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Середа 16 березня 2022 11:35
У Дії не відображається паспорт: що робити (інструкція) У Дії може не відображатися паспорт (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Останнім часом багато українців скаржаться, що у додатку Дія не підтягуються український і закордонний паспорти або COVID-сертифікат.

З чим це пов'язано, як усунути цю проблему і де паспорт з Дії можна використовувати - читайте у нашому матеріалі нижче.

Що робити, якщо Дія не показує паспорт?

Отож. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, якщо у вас у Дії зник закордонний паспорт чи ID-картка, то просто зайдіть у застосунок ще раз. І документи автоматично підтягнуться.

Річ у тім, що в початку війни Росії проти України Єдиний державний демографічний реєстр був вимкнений, щоб дані українців були в повній безпеці.

Якщо документи підтягнулися, то це значить, що реєстр знову підключений до Дії.

У Дії не відображається паспорт: що робити (інструкція)

Де дійсні паспорти з Дії?

Зауважимо, що на блокпостах, працівникам поліції чи бійцям територіальної оборони ви можете показувати саме цифровий паспорт.

Документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий чи пластиковий.

Також відзначимо, що Україна першою у світі прирівняла електронний паспорт до звичайного.

Більше того, сьогодні використовувати Дію можна без проблем навіть для перетину кордону Молдови та Польщі.

Читайте також про те, які документи потрібні для виїзду закордон, а також кого пропускають, а кого - ні.

Тримайте також детальну інструкцію, як отримати 6500 гривень через Дію.

Раніше ми писали, що у додатку Дія запустили радіо і розповіли, як ним користуватися.

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Михайло Федоров Дія
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