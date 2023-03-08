Дивні закони, які існують лише в Північній Кореї: 5 безглуздих заборон

Північна Корея є найбільш закритою країною у світі, проте про її внутрішній устрій уже відомо досить багато. Зокрема, законодавство Північної Кореї є досить суворим до громадян і забороняє дуже багато буденних для європейців речей.

Які закони Північної Кореї є найбільш безглуздими та дивними - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Закон про віросповідання

У Конституції КНДР проголошено свободу релігії. Насправді ж, усі релігії були жорстоко придушені. Християнство від початків КНДР сприймалося корейцями як ворог комунізму, а тисячі християн були вбиті.

За читання Біблії або Корану можуть посадити до в'язниці або навіть стратити. Такі випадки були й досить непоодинокі.

Нерівний класовий розподіл

У Північній Кореї існують три групи населення, яких розподілено за соціальним і фінансовим статусом.

До першої групи належать представники політичної та соціальної еліти. Вони можуть самостійно обирати, де їм навчатися, працювати, а ще наділені правом обіймати вищі державні посади.

Друга група - це звичайні громадяни КНДР, щось схоже на середній клас. А третя група - це злочинці, політична опозиція та громадські активісти. Ба більше - до цього списку належить усе їхнє оточення: сім'я, друзі та знайомі.

Заборона на виїзд за кордон

Виїхати з тоталітарної держави корейці майже не можуть. Для цього потрібно мати офіційний дозвіл від найвищого керівництва, що майже неможливо. А прикордонники наділені повноваженням вбити на місці тих, хто спробує обійти такий закон.

Заборона на поїздки всередині країни

Мешканці Північної Кореї не можуть просто так подорожувати своєю країною. Для того, щоб виїхати зі свого міста або села, потрібно мати серйозну підставу. Зробити це можна з метою роботи або навчання, і то лише для осіб першого класу.

Контроль зачісок у жінок і чоловіків

У 2013 році на державному рівні було обрано ті зачіски, які громадяни можуть носити. Серед них 18 жіночих і 10 чоловічих варіацій.

Існує також неписаний закон, який говорить, що жінки повинні укорочувати волосся після заміжжя. Таким чином влада нібито бореться з аморальною та розпусною поведінкою.