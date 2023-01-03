Не робіть цього, як тільки-но заселитесь в готель: покоївка дала поради для уникнення неприємних сюрпризів

Після довгої дороги чи подорожі, перше, що хочеться зробити у готельному номері – відпочити. Однак не варто відразу падати на ліжко, тому що це не найкраща ідея.

Покоївка розкрила деякі секрети готелів і дала поради, що не треба робити при заселенні в номер. Про це пише Onet.

Покривала

Після входу в номер варто уникати відпочинку на покривалі, яким застелене ліжко. Річ у тому, що покривала та ковдри після кожного гостя зазвичай не перуть. Ці предмети готельних номерів у прання відправляють дуже рідко.

А забруднюються ці предмети швидко – хтось ставить валізи на покривало, хтось любить полежати на ліжку у вуличному одязі. Уявіть, що ви вирішили відпочити на покривалі, де буквально добу тому стояла валіза з брудними колесами.

"Не накривайтеся покривалом, не сідайте на нього в спідній білизні й бажано тримати його подалі від себе. І намагайтеся його не забруднити - для чергового гостя", - розповіла співробітниця готелю.

Постільна білизна

Ще один неприємний сюрприз може чекати на ліжку. Зазвичай постіль складається з кількох шарів простирадла, і персонал змінює після гостей тільки верхній.

"В інструкціях сказано змінювати всю білизну після кожного гостя, але реальність така, що багато співробітників не дотримуються правил і пропускають прибирання, щоб заощадити час", - зізналася покоївка.

Якщо вам здається, що постіль поміняли не повністю, то покоївка радить покликати персонал і попросити повністю весь комплект або навіть кімнату.

Склянки

Ще один предмет у готелі, який може бути брудним - це склянки.

"Коли ви дістанетеся до свого готельного номера, незалежно від того, наскільки ви хочете пити, якщо в номері є багаторазова пляшка з водою та склянки, то негайно зателефонуйте на стійку реєстрації та ввічливо попросіть нову пляшку з водою та склянки", - рекомендує робітниця готелю.

Багаторазова скляна пляшка корисніша для навколишнього середовища, але ви не знаєте, як довго вода була в цій пляшці. Безпечніше попросити свіжу воду та додаткові склянки.

Пульти та килим

Крім того, варто бути акуратнішими з пультом - його рідко протирають і перед використанням його варто обробити хоча б вологими серветками.

Не варто в готелі й бігати босоніж у номері, навіть якщо там є пухнастий килим. Килими прибирають пилососом після кожного гостя, але спеціальну обробку персонал проводить нечасто.