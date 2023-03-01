Акуратності вантажників не чекайте: як правильно пакувати багаж для літака

Тим більше, що в мережі часто з'являються відео, як вантажники в аеропорту неакуратно кидають валізи до транспортних автомобілів або на землю.

Валізи, які вирушають у багажний відсік при авіаперельотах, може спіткати неприємна доля. Пасажири часом зазначають, що їм повертають багаж у моторошному стані, з відірваними ручками.

Експерт пояснив, чому вантажники так поводяться з багажем і які способи складання речей допоможуть уникнути серйозних проблем. Про це пише DIP.

Чому валізу можуть пошкодити

Колишній співробітник вантажного комплексу сказав, що грубе ставлення до валіз при загрузці - не рідкість у будь-якому аеропорту світу. При високому пасажиропотоку на території аеропорту, вантажники просто не мають часу акуратно розбирати багаж.

"Особливо це стосується великих міжнародних аеропортів. Неважливо, про яку країну світу ми говоримо. Грузити багаж, коли йде наплив, потрібно швидко, немає часу на розсосолювання з кожною конкретно взятою сумкою. Вціліє валіза чи ні, багато в чому залежить від її якості, матеріалу та ваги багажу", - пояснив експерт.

Він додав, що коли на першому місці стоїть спритність, то говорити про акуратність не доводиться.

Приблизно така сама схема роботи у поштових відділеннях. Бандеролі та посилки зазвичай теж намагаються вантажити дуже швидко.

Якщо ви вирішили відправити щось тендітне і не подбали про збереження матеріалу, запакувавши його абияк, то морально приготуйтеся до того, що ваш адресат отримає розбитий мотлох в коробці замість сувеніра або чашечки.

Як убезпечити свою валізу та речі в ній

За словами фахівців, полегшити роботу працівників вантажного відділу можуть пасажири самостійно. Для цього їм потрібно правильно скласти речі у валізі та вибрати сумку з міцного та якісного матеріалу.

"Не потрібно забивати валізу до максимально дозволеної маси, краще розподілити речі рівномірно в різних сумках. Вся вантажна робота ведеться людьми, а не машинами, тому коли трапляється валіза вагою у 20-30 кг, то акуратності чекати не варто. Такий важкий предмет потрібно протягом кількох секунд підняти та закинути у вантажну машину", - пояснив експрацівник аеропорту.

Він рекомендує тендітні речі класти в центр валізи, а довкола укладати м'які речі, які вбережуть від пошкодження. При виборі валізи чи сумки варто віддавати перевагу тим, у яких щільний корпус є змінна ручка.

"До речі, ручка вважається найуразливішим елементом, який найчастіше ламається при транспортуванні. Запам'ятайте! Чим більше речей у валізі, тим більше навантаження на корпус і ручки, за які треба піднімати", - наголосив експерт.

Він додав, що дуже важкий вантаж співробітники просто жбурляють, щоб швидше його транспортувати та позбутися його. І за такою схемою працюють майже всі аеропорти світу.

Як упакувати валізу, щоб при авіаперельоті її не пошкодили (фото: Getty Images)

Ще кілька порад

Обов'язково знімайте старі бирки. Стара бирка може ввести в оману, і валіза може полетіти зовсім не в тому напрямку.

Залиште записку. Залиште свою адресу та контактні дані на аркуші паперу всередині валізи. Якщо ваш багаж загубиться, служба аеропорту вас зможе знайти. Для цього служби аеропорту можуть відкривати валізи, щоб знайти дані про власника.

Обмотайте плівкою. Плівка насправді захищає одразу від кількох речей. Вона не дозволить валізі розвалитися при падінні, забезпечить її більшу міцність і захистить ваші речі від злодюжок - надто клопітно буде знімати плівку і замотувати її назад. Чохли тут не дуже допомагають - їх можна зняти, а замочки злодії відкривають за 5 секунд.

Цінні речі беріть у ручну поклажу. Усі документи, прикраси, цінні речі, планшети та інші предмети забирайте із собою до салону літака.