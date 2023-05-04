Дивіться на найвищого собаку у світі, який більше схожий на коня

Собаки - власники дуже цікавих рекордів - від крихітних чихуахуа до гігантських німецьких догів, яких можна сплутати з конем. Саме така порода виростає найвищою у холці.

Останній рекорд належав псу на ім'я Фредді, у якого навіть була власна Instagram -сторінка. Зараз, на жаль, песик уже не з нами, але його рекорд завжди буде в пам'яті.

Що відомо про рекордсмена

Це - пес на ім'я Фредді, який у 2018-му він був оголошений найвищим псом у світі.

Фредді мешкав в британському селі Уітінг (Норфолк, Британія), і він настільки знаменитий, що йому навіть завели сторінку в англомовній Вікіпедії.

Параметри Фредді вражають

Здоровань важить близько 90 кг і має 213 см на задніх лапах. Однак рекордні показники - висота собаки в холці. Вона становила 103,5 см! Це офіційний рекорд, зафіксований у книзі Гіннесса.

Фредді більше схожий на коня, ніж на пса (фото: instagram.com/freddygreatdane)

Фредді прожив понад 8 років, померши в січні 2021-го, а останній запис в його сторінці датований травнем 2021 року.

Взагалі тривалість життя німецьких догів, на жаль, всього 8-10 років. Рекордсмен жив у господарів разом зі своєю сестрою Флер.

Фреді став рекордсменом 2018 року (фото: instagram.com/freddygreatdane)

У пса було веселе дитинство. Його перший господар витрачав на їжу по 100 фунтів стерлінгів на день, а той в подяку завів звичку гризти дивани. За своє життя він знищив аж 26 штук.

Німецькі доги досить доброзичливі і спокійні. Але Фреді дещо розпещений - його господиня каже, що не могла відмовляти йому практично ні в чому.

Фреді живе разом із сестрою (фото: instagram.com/freddygreatdane)

Попередній рекордсмен був ще вищим

Ще раніше рекорд належав німецькому догу на прізвисько Зевс із містечка Отсего, штату Мічіган, США.

Його зріст дорівнював 111,8 см, а вага - більше як 70 кг. У вертикальному положенні пес досягав 2,24 метри.

На жаль, Зевс помер незадовго до свого шостого дня народження.

Ось так виглядав велетень Зевс (фото: Daily Mail)