Смотрите на самую высокую собаку в мире, которая больше похожа на коня

Собаки - обладатели очень интересных рекордов - от крошечных чихуахуа до гигантских немецких догов, которых можно спутать с конем. Именно такая порода растет самой высокой в холке.

Последний рекорд принадлежал псу по имени Фредди, у которого даже была собственная Instagram -страница. Сейчас, к сожалению, собачка уже не с нами, но ее рекорд всегда будет в памяти.

Что известно о рекордсмене

Это - пес по имени Фредди, который в 2018-м он был объявлен самой высокой собакой в мире.

Фредди жил в британской деревне Уитинг (Норфолк, Британия), и он настолько знаменит, что ему даже завели страницу в англоязычной Википедии.

Параметры Фредди поражают

Гигант весит около 90 кг и имеет рост 213 см на задних лапах. Однако рекордные показатели - высота собаки в холке. Она составляла 103,5 см! Это официальный рекорд, зафиксированный в книге Гиннесса.

Фредди больше похож на лошадь, чем на собаку (фото: instagram.com/freddygreatdane)

Фредди прожил более 8 лет, он умер в январе 2021-го, а последняя запись в его странице датирована маем 2021 года.

Вообще продолжительность жизни немецких догов, к сожалению, всего 8-10 лет. Рекордсмен жил у хозяев вместе со своей сестрой Флер.

Фредди стал рекордсменом в 2018 году (фото: instagram.com/freddygreatdane)

У собаки было веселое детство. Его первый хозяин тратил на еду по 100 фунтов стерлингов в день, а тот в благодарность завел привычку грызть диваны. За свою жизнь он уничтожил аж 26 штук.

Немецкие доги достаточно дружелюбны и спокойны. Но Фредди несколько избалован - его хозяйка говорила, что не могла отказывать ему практически ни в чем.

Фредди живет вместе с сестрой (фото: instagram.com/freddygreatdane)

Предыдущий рекордсмен был еще выше

Еще раньше рекорд принадлежал немецкому догу по кличке Зевс из городка Отсего, штата Мичиган, США.

Его рост равнялся 111,8 см, а вес - более 70 кг. В вертикальном положении пес достигал 2,24 метра.

К сожалению, Зевс умер незадолго до своего шестого дня рождения.

Так выглядел великан Зевс (фото: Daily Mail)