Дивіться, якою стане Бородянка після відбудови: візуалізація від архітекторів (відео)

У квітні голова КОВА Олександр Павлюк повідомив, що в Бородянці з 29 багатоповерхівок знищено 8, ще решта 21 - пошкоджені. Місто потребує відновлення житлової сфери. Українські архітектори вже показали візуалізації відбудови.

Як зміниться Бородянка

Проєкт відновлення спеціалісти створили на запит представників влади Бородянки. Наразі головна задача полягає у відбудування стратегічних і житлових об'єктів міста.

Надалі план міста будуть доопрацьовувати, коли завершиться перший етап роботи.

"Вражають розміри руйнувань. Ми розуміємо необхідність повернення людей, відновлення їх роботи, відновлення малого та середнього бізнесу", - розповідають архітектори.

Як триває процес відновлення інших міст Київщини

Крім Бородянки, руйнувань від присутності окупантів зазнали й Ірпінь, Буча та Гостомель. Ці міста також розпочали процес відбудови та вже можуть похвалитися першими результатами.

Ірпінь

Мер міста Олександр Маркушин повідомив, що за минулий рік в Ірпені відновили 300 багатоповерхівок. За його словами, ще 140 будинків чекають на фінансові вкладення.

"Роботи в Ірпені залишається ще чимало, але саме такі дрібні, але вагомі кроки сунуть справу вперед", - написав він.

Буча

За 33 дні окупації в Бучі було пошкоджено 2 500 будівель. Збитки становили понад 5 000 000 000 гривень. Зараз місто продовжує відновлювати свою інфраструктуру. Деякі приватні будинки зводять "з нуля", а в деяких - лише ремонтують пошкодження.

Відновлювальні роботи в Бучі (фото: t.me/bucha_city)

Гостомель

Місто, яке першим у Київській області, взяло на себе удари окупантів, також відновлюється. Процес відбудови проводять за допомогою нової унікальної технології - будівельне сміття перероблюють на матеріали. Це допомагає зробити будівництво безвідходним.

У Гостомелі відновлюють оселі за допомогою переробки сміття (фото: https://www.facebook.com/mykola.bojko)