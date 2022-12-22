Стане містом майбутнього: архітектори презентували генеральний план відбудови Харкова (відео)

Від 24 лютого росіяни нещадно обстрілювали Харків, зруйнувавши його майже вщент. За його відбудову береться міжнародна команда архітекторів, і вони переконують, що Харків стане містом майбутнього.

Про це повідомляють на сайті газети "Харківські вісті".

Яким стане Харків після відбудови

Від початку повномасштабної війни місто чи не найбільше постраждало від російських обстрілів. 4 500 багатоповерхових будинків пошкоджено, ще 500 - відновити неможливо. Унаслідок цього близько 150 000 людей залишилося без даху над головою.

Наслідки обстрілів Харкова (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

4 квітня мер Харкова Ігор Терехов звернувся до британського архітектор Нормана Фостера з проханням відбудувати місто. Спеціаліст не зміг відмовити.

"Чому для мене цікаво працювати з Харковом, бо це - незвична комбінація культури, науки та промисловості. Таке буває рідко", - пояснив Фостер.

Над проєктом "нового" Харкова працювали декілька місяців, враховуючи всі історичні особливості міста. Але найпершим завданням є відбудова житла. Для цього архітектори навіть провели опитування серед містян, щоб зрозуміти, що вони хотіли б змінити у своїх домівках.

"Усі будинки можна відреконструювати, наблизити їх до європейських стандартів – зробити сучасними та енергоефективними. Роботи зможуть проводити навіть без виселення людей", - йдеться в повідомленні.

Окрім помешкань, Ігор Терехов попросив Нормана зробити акцент на науці. Зрештою виникла ідея створити науковий парк на території ринку "Барабашово".

Найбільший ринок Харкова "Барабашово" (фото: kh.vgorode.ua)

"По-перше, транспортна інфраструктура. Такого хабу, як там, немає ніде в місті. Враховуючи, що більшість майданчиків ринку знищено, - це дало нам таку картинку. Ми повинні створити місце з університетами, з будинками, із місцями для відпочинку, із зеленою зоною. Ну, і, звичайно, із ринком. Він там має бути", - розповідає Норман про проєкт.