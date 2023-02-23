Смотрите, какой станет Бородянка после восстановления: визуализация от архитекторов (видео)
В апреле глава КОВА Александр Павлюк сообщил, что в Бородянке из 29 многоэтажек уничтожено 8, еще остальные 21 - повреждены. Город нуждается в восстановлении жилищной сферы. Украинские архитекторы уже показали визуализацию восстановления.
Видео появилось на YouTube-канале украинской архитектурной компании.
Как изменится Бородянка
Проект восстановления специалисты создали по запросу представителей власти Бородянки. В настоящее время главная задача состоит в восстановлении стратегических и жилых объектов города.
В дальнейшем план города будет дорабатываться, когда завершится первый этап работы.
"Впечатляют размеры разрушений. Мы понимаем необходимость возвращения людей, возобновление их работы, возобновление малого и среднего бизнеса", - рассказывают архитекторы.
Как идет процесс восстановления других городов Киевской области
Кроме Бородянки, разрушения от присутствия оккупантов испытали и Ирпень, Буча и Гостомель. Эти города начали процесс восстановления и уже могут похвастаться первыми результатами.
Ирпень
Мэр города Александр Маркушин сообщил, что за прошлый год в Ирпене восстановили 300 многоэтажек. По его словам, еще 140 домов ждут финансовых вложений.
"Работы в Ирпене остается еще немало, но именно такие мелкие, но веские шаги суют дело вперед", - написал он.
Буча
За 33 дня оккупации в Буче было повреждено 2500 зданий. Ущерб составил более 5 000 000 000 гривен. Сейчас город продолжает восстанавливать свою инфраструктуру. Некоторые частные дома возводят "с нуля", а в некоторых только ремонтируют повреждения.
Возобновляемые работы в Буче (фото: t.me/bucha_city)
Гостомель
Город, который первым в Киевской области взял на себя удары оккупантов, также восстанавливается. Процесс восстановления проводят с помощью новой уникальной технологии - строительный мусор перерабатывают в материалы. Это помогает сделать строительство безотходным.
В Гостомеле восстанавливают дома с помощью переработки мусора (фото: https://www.facebook.com/mykola.bojko)
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