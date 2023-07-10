Дивіться, як виглядатиме новий центр реабілітації у Бучі. Перші фото проєкту

Архітектори створили проєкт реабілітаційного центру HUTIR у Бучі, який займатиметься психологічним відновленням людей з ПТСР.
Візуалізацією поділились автори проєкту - команда Martin architects у Facebook.
HUTIR - це соціально-благодійний проєкт, який вміє адаптуватись та трансформується в залежності від потреб людей, зазначають ідейники центру.
Вони спроєктували архітектуру містечка, місця загального користування, розробили футуристичний вигляд будиночків та інтер’єр в них.
"Такі проєкти максимально на часі, адже в сучасних умовах ми не можемо забувати про важливість відновлення людей, як фізичного, так і психологічного", - додають архітектори.
Автори проєкту вибрали "купольну" форму будинків для свого центру, оскільки вважають їх функціональними.
Територія острова HUTIR буде максимально "укомплектована" й матиме розвинену інфраструктуру, зокрема:
"Сучасні, продумані та доречні заклади створять необхідні умови для перебування людей та підтримають їх культурно-моральний потенціал", - зазначає команда фахівців.
На візуалізації можна помітити, що проєкт виконаний у футуристичному стилі. На території центру планують облаштувати зелені зони та спортивні майданчики.
Оскільки проєкт уже архітектори розробили, то зараз повстало питання про пошук інвестицій для будівництва.
Архітектори закликають організації, інвестиційні фонди, або тих хто може допомогти з будівництвом острова HUTIR, долучитися до реалізації проєкту.
Вони додають, що вже пройшли великий шлях з командою і навіть отримали земельну ділянку від місцевої влади для будівництва центру.
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