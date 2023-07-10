Смотрите, как будет выглядеть новый центр реабилитации в Буче. Первые фото проекта

Архитекторы создали проект реабилитационного центра HUTIR в Буче, который будет заниматься психологическим восстановлением людей с ПТСР.
Визуализацией поделились авторы проекта - команда Martin architects в Facebook.
HUTIR - это социально-благотворительный проект, который умеет адаптироваться и трансформируется в зависимости от потребностей людей, - отмечают архитекторы.
Они спроектировали архитектуру городка, места общего пользования, разработали футуристический вид домиков и интерьер в них.
"Такие проекты максимально актуальны, ведь в современных условиях мы не можем забывать о важности восстановления людей, как физического, так и психологического", - добавляют архитекторы.
Авторы проекта выбрали "купольную" форму домов для своего центра, поскольку считают их функциональными.
Территория острова HUTIR будет максимально "укомплектована" и будет иметь развитую инфраструктуру, в частности:
"Современные, продуманные и уместные заведения создадут необходимые условия для пребывания людей и поддержат их культурно-нравственный потенциал", - отмечает команда специалистов.
На визуализации можно заметить, что проект выполнен в футуристическом стиле. На территории центра планируют обустроить зеленые зоны и спортивные площадки.
Поскольку проект уже архитекторы разработали, сейчас возник вопрос о поиске инвестиций для строительства.
Архитекторы призывают организации, инвестиционные фонды или тех, кто может помочь со строительством острова HUTIR, присоединится к реализации проекта.
Они добавляют, что уже прошли длинный путь с командой и даже получили земельный участок от местных властей для строительства центра.
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