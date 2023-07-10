Дивіться, як виглядатиме новий центр реабілітації у Бучі. Перші фото проєкту
Архітектори створили проєкт реабілітаційного центру HUTIR у Бучі, який займатиметься психологічним відновленням людей з ПТСР.
Візуалізацією поділились автори проєкту - команда Martin architects у Facebook.
Що відомо про новий реабілітаційний центр
HUTIR - це соціально-благодійний проєкт, який вміє адаптуватись та трансформується в залежності від потреб людей, зазначають ідейники центру.
Вони спроєктували архітектуру містечка, місця загального користування, розробили футуристичний вигляд будиночків та інтер’єр в них.
"Такі проєкти максимально на часі, адже в сучасних умовах ми не можемо забувати про важливість відновлення людей, як фізичного, так і психологічного", - додають архітектори.
Автори проєкту вибрали "купольну" форму будинків для свого центру, оскільки вважають їх функціональними.
Ось так може виглядати новий реабілітаційний центр (фото: facebook.com/martins.com.ua)
Територія острова HUTIR буде максимально "укомплектована" й матиме розвинену інфраструктуру, зокрема:
- фудкорт
- коворкінг
- зони відпочинку та спорту
- центр догляду за дітьми
"Сучасні, продумані та доречні заклади створять необхідні умови для перебування людей та підтримають їх культурно-моральний потенціал", - зазначає команда фахівців.
На візуалізації можна помітити, що проєкт виконаний у футуристичному стилі. На території центру планують облаштувати зелені зони та спортивні майданчики.
Ось так може виглядати новий реабілітаційний центр (фото: facebook.com/martins.com.ua)
Архітектори шукають спонсорів для будівництва центру
Оскільки проєкт уже архітектори розробили, то зараз повстало питання про пошук інвестицій для будівництва.
Архітектори закликають організації, інвестиційні фонди, або тих хто може допомогти з будівництвом острова HUTIR, долучитися до реалізації проєкту.
Вони додають, що вже пройшли великий шлях з командою і навіть отримали земельну ділянку від місцевої влади для будівництва центру.
Ось так виглядатимуть будинки у центрі (фото: facebook.com/martins.com.ua)
Раніше ми ділились візуалізацією проєкту реконструкції центральної площі у Сумах.
Нещодавно ми показували фото проєкту відбудови села на Херсонщині, яке росіяни зруйнували своїми обстрілами.