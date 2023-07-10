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Дивіться, як виглядатиме новий центр реабілітації у Бучі. Перші фото проєкту

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Буча, Понеділок 10 липня 2023 16:08
Дивіться, як виглядатиме новий центр реабілітації у Бучі. Перші фото проєкту Як виглядатиме новий центр у Бучі (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Архітектори створили проєкт реабілітаційного центру HUTIR у Бучі, який займатиметься психологічним відновленням людей з ПТСР.

Візуалізацією поділились автори проєкту - команда Martin architects у Facebook.

Що відомо про новий реабілітаційний центр

HUTIR - це соціально-благодійний проєкт, який вміє адаптуватись та трансформується в залежності від потреб людей, зазначають ідейники центру.

Вони спроєктували архітектуру містечка, місця загального користування, розробили футуристичний вигляд будиночків та інтер’єр в них.

"Такі проєкти максимально на часі, адже в сучасних умовах ми не можемо забувати про важливість відновлення людей, як фізичного, так і психологічного", - додають архітектори.

Автори проєкту вибрали "купольну" форму будинків для свого центру, оскільки вважають їх функціональними.

Дивіться, як виглядатиме новий центр реабілітації у Бучі. Перші фото проєктуДивіться, як виглядатиме новий центр реабілітації у Бучі. Перші фото проєктуДивіться, як виглядатиме новий центр реабілітації у Бучі. Перші фото проєктуДивіться, як виглядатиме новий центр реабілітації у Бучі. Перші фото проєктуОсь так може виглядати новий реабілітаційний центр (фото: facebook.com/martins.com.ua)

Територія острова HUTIR буде максимально "укомплектована" й матиме розвинену інфраструктуру, зокрема:

  • фудкорт
  • коворкінг
  • зони відпочинку та спорту
  • центр догляду за дітьми

"Сучасні, продумані та доречні заклади створять необхідні умови для перебування людей та підтримають їх культурно-моральний потенціал", - зазначає команда фахівців.

На візуалізації можна помітити, що проєкт виконаний у футуристичному стилі. На території центру планують облаштувати зелені зони та спортивні майданчики.

Дивіться, як виглядатиме новий центр реабілітації у Бучі. Перші фото проєктуДивіться, як виглядатиме новий центр реабілітації у Бучі. Перші фото проєктуДивіться, як виглядатиме новий центр реабілітації у Бучі. Перші фото проєктуДивіться, як виглядатиме новий центр реабілітації у Бучі. Перші фото проєктуОсь так може виглядати новий реабілітаційний центр (фото: facebook.com/martins.com.ua)

Архітектори шукають спонсорів для будівництва центру

Оскільки проєкт уже архітектори розробили, то зараз повстало питання про пошук інвестицій для будівництва.

Архітектори закликають організації, інвестиційні фонди, або тих хто може допомогти з будівництвом острова HUTIR, долучитися до реалізації проєкту.

Вони додають, що вже пройшли великий шлях з командою і навіть отримали земельну ділянку від місцевої влади для будівництва центру.

Дивіться, як виглядатиме новий центр реабілітації у Бучі. Перші фото проєктуДивіться, як виглядатиме новий центр реабілітації у Бучі. Перші фото проєктуДивіться, як виглядатиме новий центр реабілітації у Бучі. Перші фото проєктуДивіться, як виглядатиме новий центр реабілітації у Бучі. Перші фото проєктуОсь так виглядатимуть будинки у центрі (фото: facebook.com/martins.com.ua)

Раніше ми ділились візуалізацією проєкту реконструкції центральної площі у Сумах.

Нещодавно ми показували фото проєкту відбудови села на Херсонщині, яке росіяни зруйнували своїми обстрілами.

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Буча ПТСР