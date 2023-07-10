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Смотрите, как будет выглядеть новый центр реабилитации в Буче. Первые фото проекта

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Буча, Понедельник 10 июля 2023 16:08
Смотрите, как будет выглядеть новый центр реабилитации в Буче. Первые фото проекта Как будет выглядеть новый центр в Буче (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Архитекторы создали проект реабилитационного центра HUTIR в Буче, который будет заниматься психологическим восстановлением людей с ПТСР.

Визуализацией поделились авторы проекта - команда Martin architects в Facebook.

Что известно о новом реабилитационном центре

HUTIR - это социально-благотворительный проект, который умеет адаптироваться и трансформируется в зависимости от потребностей людей, - отмечают архитекторы.

Они спроектировали архитектуру городка, места общего пользования, разработали футуристический вид домиков и интерьер в них.

"Такие проекты максимально актуальны, ведь в современных условиях мы не можем забывать о важности восстановления людей, как физического, так и психологического", - добавляют архитекторы.

Авторы проекта выбрали "купольную" форму домов для своего центра, поскольку считают их функциональными.

Смотрите, как будет выглядеть новый центр реабилитации в Буче. Первые фото проектаСмотрите, как будет выглядеть новый центр реабилитации в Буче. Первые фото проектаСмотрите, как будет выглядеть новый центр реабилитации в Буче. Первые фото проектаСмотрите, как будет выглядеть новый центр реабилитации в Буче. Первые фото проектаВот так может выглядеть новый реабилитационный центр (фото: facebook.com/martins.com.ua)

Территория острова HUTIR будет максимально "укомплектована" и будет иметь развитую инфраструктуру, в частности:

  • фудкорт
  • коворкинг
  • зоны отдыха и спорта
  • центр ухода за детьми

"Современные, продуманные и уместные заведения создадут необходимые условия для пребывания людей и поддержат их культурно-нравственный потенциал", - отмечает команда специалистов.

На визуализации можно заметить, что проект выполнен в футуристическом стиле. На территории центра планируют обустроить зеленые зоны и спортивные площадки.

Смотрите, как будет выглядеть новый центр реабилитации в Буче. Первые фото проектаСмотрите, как будет выглядеть новый центр реабилитации в Буче. Первые фото проектаСмотрите, как будет выглядеть новый центр реабилитации в Буче. Первые фото проектаСмотрите, как будет выглядеть новый центр реабилитации в Буче. Первые фото проектаВот так может выглядеть новый реабилитационный центр (фото: facebook.com/martins.com.ua)

Архитекторы ищут спонсоров для строительства центра

Поскольку проект уже архитекторы разработали, сейчас возник вопрос о поиске инвестиций для строительства.

Архитекторы призывают организации, инвестиционные фонды или тех, кто может помочь со строительством острова HUTIR, присоединится к реализации проекта.

Они добавляют, что уже прошли длинный путь с командой и даже получили земельный участок от местных властей для строительства центра.

Смотрите, как будет выглядеть новый центр реабилитации в Буче. Первые фото проектаСмотрите, как будет выглядеть новый центр реабилитации в Буче. Первые фото проектаСмотрите, как будет выглядеть новый центр реабилитации в Буче. Первые фото проектаСмотрите, как будет выглядеть новый центр реабилитации в Буче. Первые фото проектаВот так будут выглядеть дома в центре (фото: facebook.com/martins.com.ua)

Ранее мы делились визуализацией проекта реконструкции центральной площади в Сумах .

Недавно мы показывали фото проекта восстановления села в Херсонской области , которое россияне разрушили своими обстрелами.

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Буча ПТСР