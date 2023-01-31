Дивіться, як виглядає чорна курка з чорним м'ясом. А якого кольору її яйця?

Що відомо про породу?

Ayam означає "курка" в індонезійській мові і Cemani значить "повністю чорний" в яванській.

Порода походить з острова Ява, Індонезія. Вона була вперше імпортована до Європи порівняно недавно, в 1998 році, голландським заводчиком Яном Стеверінком, з'явившись в Нідерландах, Німеччині, Словаччині та Чехії.

Птахи Айям повністю чорні: чорне оперення із зеленуватим блиском, чорні ноги і нігті на пальцях ніг, чорний дзьоб та язик, чорний гребінь та борідка, чорні м'ясо та кістки і навіть темні органи.

Важать вони порівняно небагато: 2-2,5 кг півні й курки 1,5-2 кг. Яйця несуть невеликі, вагою в середньому 45 г. Та й продуктивність у них невисока - в середньому 80 яєць на рік, починають нестись пізно - близько у 8 місяців. Цікаво, що екзотичні кури не сидять на сідалі.

Для порівняння, кури популярної в Україні породи Домінант несуть близько 200 яєць на рік, досягаючи статевої зрілості 4 місяці, а яйця мають вагу близько 62 г.

Попри багато чуток, кров Айям Цемані не чорна, а яйця мають кремовий відтінок, і всередині - звичайні.

Півень породи Ayam Cemani (фото: instagram.com/ayamcemani206)

Чому вони чорні

Незвичайний колір м'яса та внутрішніх органів цих птахів (явище, зване фибромеланозис) пов'язаний з мутацією гена ендотелін-3 який відповідає за розвиток клітин, що виробляють фарбувальні пігменти.

Надмірна кількість пігменту і викликає почорніння не тільки шкіри і кісток, але і внутрішніх органів.

М'ясо курей Айям Цемані (фото: hobiternak.com)

Скільки коштують кури в Україні

На сервісі OLX не густо оголошень з Айям Цемані.

Можна знайти пташенят віком від 3,5 місяців і дорослих птахів. Ціна за одну особину варіюється від 699 до 1500 грн.

Інкубаційне яйце можна придбати за 66 грн.

І це зрозуміло, адже виведення величезної кількості курчат цієї породи - справа нелегка. Необхідно використовувати при розведенні інбридинг, тобто схрещування близькоспоріднених форм в межах однієї популяції. Тільки з 40% запліднених яєць, поміщених в інкубатор, вилуплюються курчата.

Дорослі кури і молодь породи Айям Цемані (фото: instagram.com/ayamcemani206)

Навіщо вирощувати таку екзотику

В Індонезії птахів використовують у виробництві яєць та м'яса для місцевого споживання. Також вони знаходять застосування у релігійних обрядах та народній медицині, у тому числі для лікування органів кровообігу та дихання. Цих курей приносять у жертву для позбавлення від невдачі.

У Таїланді вважається, що порода володіє містичною силою, що володіє. На острові Балі Айям Цемані використовують у півнячих боях.

Цікаво, що в азіатських країнах вирощувати чорних курей простіше, адже вони більш пристосовані до тропічного клімату і менш сприйнятливі до хвороб в природних умовах. Їхнє м'ясо та яйця цінуються за свій смак, а виробництво обходиться дешевше.

У Європі Айям Цемані вважається більш декоративною породою.

Яйця чорних курей зовсім не чорні (фото: instagram.com/ayamcemani206)