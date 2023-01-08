Ось навіщо натирати яйця олією перед тим, як покласти в холодильник

Яйця цьогоріч стали на вагу золота через захмарну ціну на десяток. Саме тому варто уважно ставитися до зберігання цінного продукту.

Що станеться, якщо натирати яйця олією перед тим, як покласти їх в холодильник - в матеріалі Styler нижче.

Корисний лайфхак

Щоб продовжити термін зберігання яєць в холодильнику, натріть шкаралупу соняшниковою олією.

Нанесіть олію на яйце тонким шаром, покриваючи рівномірно всю поверхню шкаралупи.

Вона утворює захисну плівку, яка і дозволить збільшити в рази термін зберігання яєць, як домашніх, так і фабричних.

Як зберігати в холодильнику

Термін зберігання курячих яєць в холодильнику може тривати до 28 днів при дотриманні температурного режиму, але не тільки. Продовжити терміни допоможуть ці секрети:

правильне розташуванням продукту - гострим кінчиком вниз;

віддайте перевагу картонному, а не пластиковому контейнеру;

найкраще обрати середні полиці холодильника - там перепад температури найменший.

Чим так корисні яйця?

Яйця багаті: високоякісним білком, корисними жирами, вітамінами, холестерином і мінералами (такими як залізо, кальцій і калій).

Крім того яйця багаті лецитином. Яйце середнього розміру містить близько 700 мг лецитину. Він може сприяти метаболізму холестерину і ліпідів в крові, пригнічувати атеросклероз і високий кров'яний тиск.