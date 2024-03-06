Дивіться, як оновлять залізничний вокзал у Львові найближчим часом: перші фото проекту

Львівський залізничний вокзал планують зробити більш інклюзивним. Зокрема, хочуть підвищити перони та встановити ліфти, щоб зробити залізницю більш доступною для маломобільних верств населення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Львівської міської ради у Facebook .

Як виглядатиме залізничний вокзал у Львові після оновлення

5 березня під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради представили відповідні містобудівні умови та обмеження на реконструкцію головного корпусу вокзалу.

Експерти пропонують провести реконструкцію, яка передбачає підвищення висоти перонів та облаштування ліфтів по три на кожен перон. Це має забезпечити безперешкодний доступ до поїздів людям з інвалідністю та інших категоріям маломобільних верств населення.

Реконструкцію вокзалу проведе Укрзалізниця.

Візуалізація змін львівського залізничного вокзалу (фото: ЛМР)

Додамо, що львівський залізничний вокзал є одним із головних транспортних вузлів Укрзалізниці на заході України, яким щоденно користуються тисячі пасажирів. За перші 50 днів повномасштабної війни через цей вокзал евакуювали 3 724 202 людей.

За успішну і рекордну евакуацію людей львівський залізничний вокзал отримав відзнаку "Залізні Вокзали".

Наголосимо також, що останнім часом в Україні збільшилась кількість проектів, які мають на меті зробити громадські простори більш інклюзивними, оскільки через війну значно зросла кількість людей з інвалідністю.