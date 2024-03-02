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У Львові майже столітню будівлю перетворять на центр дитячої творчості (фото)

Львів, Субота 02 березня 2024 10:02
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У Львові майже столітню будівлю перетворять на центр дитячої творчості (фото) Як виглядатиме новий центр творчості (фото: ЛМР)
Автор: Василина Копитко

У Львові хочуть реконструювати будівлю 30-х років під комплекс творчого центру дитини та юнацтва. Відповідні містобудівні плани презентували на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ЛМР у Facebook.

Як виглядатиме новий центр творчості

Комплекс творчого центру дитини та юнацтва облаштують у будівлі, що на вулиці Мельника, 21. У радянські часи там був дитсадок. Будівля не є пам’яткою архітектури, але належить до забудови 30-х років у стилі функціоналізму.

Згідно із планом, висота будинку після реконструкції не має перевищувати 18 м, щоб не порушувати панораму міста. Споруда матиме 4 поверхи, частина фасаду буде виконана зі скла, а перед входом будуть зелені насадження.

Реконструкцію будівлі та облаштування центру творчості планує провести благодійний фонд "Лабораторія соціального новаторства".

У Львові майже столітню будівлю перетворять на центр дитячої творчості (фото)У Львові майже столітню будівлю перетворять на центр дитячої творчості (фото)У Львові майже столітню будівлю перетворять на центр дитячої творчості (фото)Так виглядатиме центр дитячої творчості (фото: ЛМР)

Додамо також, що у 2018 році забудовник незаконно добудував новий поверх без погодження в управлінні архітектури. Тоді Благодійний фонд "Лабораторія соціального новаторства" оштрафували на понад 66 тисяч гривень, а згодом ще на 92 тисячі.

У Львові майже столітню будівлю перетворять на центр дитячої творчості (фото)Так будівля виглядає зараз (фото: ЛМР)

Раніше ми писали про те, що у Львові планують облаштувати громадський простір із мультимедійними зонами.

Читайте також про те, що для ветеранів з інвалідністю під Києвом збудують ЖК.

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