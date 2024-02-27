У Львові планують облаштувати громадський простір із мультимедійними зонами: фото

Архітектори показали проект оновлення вулиці Людкевича у Львові. Її планують розділити на пішохідну зону із паркуванням та громадський простір із місцями для відпочинку. Також там облаштують мультимедійну зону, де можна буде прослухати аудіо- і відеоматеріали, присвячені творчості композитора Станіслава Людкевича.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Інституту просторового розвитку" у Facebook.

Як може виглядати вулиця Людкевича

Вулиця Людкевича відома багатою культурною спадщиною, що пов'язана з творчістю видатного українського композитора Станіслава Людкевича. На цій вулиці розташована його вілла, де 1995 року відкрили меморіальний музей Людкевича - як філію музично-меморіального музею Соломії Крушельницької.

"Наша мета полягала в тому, щоб зберегти та просувати спадщину Станіслава Людкевича. А саме шляхом організації різноманітних тематичних заходів та фестивалів, приурочених творчості композитора. Мова про літературні вечори, концерти, майстер-класи та виставки. Тож ми прагнули створити атмосферу затишку для творчих зустрічей, обміну ідеями та розвитку культурної активності в місцевій спільноті", - пишуть автори проекту.

Як виглядатиме оновлена вулиця (фото: Facebook/Інститут просторового розвитку)

Архітектори пропонують розділити простір на дві функціональні зони: пішохідну зону з паркуванням та зону громадського простору, що слугував би додатковим "майданчиком" для розвитку Меморіального музею Станіслава Людкевича. Простір має стати візуально ідентичним до характеру творчості митця, зокрема його кантати-симфонії "Кавказ".

Поблизу входу до скверу стоятиме стелла з бетону та металу, яка буде доповнена великим каменем-валуном, що символізує відчуття стійкості та величі творчості автора.

"Простір скверу побудований за принципом камерного простору, що створює відчуття близькості та спільності. Водночас це створюватиме новий осередок для споглядання панорами міста. Також поряд з місцями відпочинку ми плануємо створити мультимедійні зони, де кожен охочий міг би переглянути чи прослухати аудіо- та відеоматеріали, присвячені життю і творчості композитора за допомогою QR-кодів", - пишуть автори проекту.

Оновити вулицю планують із природних матеріалів, автентичну бруківку збережуть. Також зроблять зелені насадження, замінять підземні комунікації й облаштують зовнішнє освітлення.

Так зараз виглядає вулиця Людкевича (фото: Facebook/Інститут просторового розвитку)