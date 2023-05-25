Дивіться і обирайте сукню на літо 2023: найкрутіші кольори і моделі

Які сукні вибрати для літнього гардеробу

За словами експертки, кардинальних змін з попереднім літнім сезоном нема. Тож можна сміливо доношувати улюблені торішні сукні.

Серед основних трендів можна виділити такі:⠀

довжина максі

мінімалізм

сукні в білизняному стилі з мереживними вставками (навіть контрастними)

кроше (дрібне плетіння гачком) та інші техніки

прозорість

етно-мотиви

сукні-бандо

різноманітні зав'язки

сукні з вирізами

При виборі суконь для спекотного сезону важливо особливу увагу звертати на склад тканин. Вони мають "дихати", тому обирайте натуральні - льон, бавовну, віскозу та інші.

Дивіться фотопідбірку і обирайте улюблені варіанти суконь

Монокольори дуже актуальні цього сезону. Оберіть білий, чорний, яскравий червоний чи насичений синій.

Якщо любите в'язані сукні чи вишиті - сміливо купуйте такі варіанти. Головне - довжина максі і ненав'язливі візерунки. Із принтів - актуальні тваринні: леопардовий, зміїний та інші.

Якщо любите квіткові візерунки, пам'ятайте, що квіти мають бути дрібними.

Всі фото: instagram.com/styleguide.ua