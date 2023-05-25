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Дивіться і обирайте сукню на літо 2023: найкрутіші кольори і моделі

Які сукні модні влітку 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У літньому сезоні 2023 в тренді залишаються сукні в мінімалістичному стилі, актуальна довжина - максі, а з тканин слід вибирати натуральні - льон, тонку бавовну, муслін та інші.

Про те, як модно виглядати в сукні влітку, розповіла стилістка Яна Платонова в Instagram.

Які сукні вибрати для літнього гардеробу

За словами експертки, кардинальних змін з попереднім літнім сезоном нема. Тож можна сміливо доношувати улюблені торішні сукні.

Серед основних трендів можна виділити такі:⠀

  • довжина максі
  • мінімалізм
  • сукні в білизняному стилі з мереживними вставками (навіть контрастними)
  • кроше (дрібне плетіння гачком) та інші техніки
  • прозорість
  • етно-мотиви
  • сукні-бандо
  • різноманітні зав'язки
  • сукні з вирізами

При виборі суконь для спекотного сезону важливо особливу увагу звертати на склад тканин. Вони мають "дихати", тому обирайте натуральні - льон, бавовну, віскозу та інші.

Дивіться фотопідбірку і обирайте улюблені варіанти суконь

Монокольори дуже актуальні цього сезону. Оберіть білий, чорний, яскравий червоний чи насичений синій.

Якщо любите в'язані сукні чи вишиті - сміливо купуйте такі варіанти. Головне - довжина максі і ненав'язливі візерунки. Із принтів - актуальні тваринні: леопардовий, зміїний та інші.

Якщо любите квіткові візерунки, пам'ятайте, що квіти мають бути дрібними.

Всі фото: instagram.com/styleguide.ua

Також читайте про наймодніше взуття влітку 2023.

Крім того ми писали про головні кольори весни-літа 2023.

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