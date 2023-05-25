Смотрите и выбирайте платье на лето 2023: самые крутые цвета и модели

Какие платья выбрать для летнего гардероба

По словам эксперта, кардинальных изменений с предыдущим летним сезоном нет. Так что можно смело донашивать любимые прошлогодние платья.

Среди основных трендов можно выделить следующие: ⠀

длина макси

минимализм

платья в бельевом стиле с кружевными вставками (даже контрастными)

кроше (мелкое плетение крючком) и другие техники

прозрачность

этно-мотивы

платья-бандо

разнообразные завязки

платья с вырезами

При выборе платьев для жаркого сезона важно особое внимание обращать на состав тканей. Они должны "дышать", поэтому выбирайте натуральные - лен, хлопок, вискозу и другие.

Смотрите фотоподборку и выбирайте любимые варианты платьев

Моноцвета очень актуальны в этом сезоне. Выберите белый, черный, яркий красный или синий.

Если любите вязаные платья или вышитые - смело покупайте такие варианты. Главное - длина макси и ненавязчивые узоры. Из принтов - актуальны животные: леопардовый, змеиный и другие.

Если вы любите цветочные узоры, помните, что цветы должны быть мелкими.

Все фото: instagram.com/styleguide.ua