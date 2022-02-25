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Диверсанты могут разбрасывать по Одессе начиненные взрывчаткой телефоны и игрушки, - ОГА

Автор: Дмитрий Войналович

Жителям Одессы лучше не поднимать на улицы различные подозрительные предметы, в том числе телефоны и детские игрушки. Они могут быть заминированными.

Об этом говорится на Facebook-странице Одесской областной государственной администрации.

"Уважаемые одесситы! Будьте внимательны и осторожны! Диверсионно-разведывательные группировки могут разбрасывать по улицам города мобильные телефоны и игрушки, которые начинены взрывчаткой", - обратились к одесситам в ОГА.

Горожан просят "ни в коем случае не касаться этих вещей и не поднимать их".

О том, что происходит в Одессе прямо сейчас - читайте в нашем онлайн-материале.

Также держите инструкцию относительно того, как отличить российского врага от украинского защитника.

Еще смотрите, как сделать коктейль "Молотова" собственными силами.

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Одесса