Диверсанты могут разбрасывать по Одессе начиненные взрывчаткой телефоны и игрушки, - ОГА

Жителям Одессы лучше не поднимать на улицы различные подозрительные предметы, в том числе телефоны и детские игрушки. Они могут быть заминированными.
Об этом говорится на Facebook-странице Одесской областной государственной администрации.
"Уважаемые одесситы! Будьте внимательны и осторожны! Диверсионно-разведывательные группировки могут разбрасывать по улицам города мобильные телефоны и игрушки, которые начинены взрывчаткой", - обратились к одесситам в ОГА.
Горожан просят "ни в коем случае не касаться этих вещей и не поднимать их".
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