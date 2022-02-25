Диверсанты могут разбрасывать по Одессе начиненные взрывчаткой телефоны и игрушки, - ОГА

Жителям Одессы лучше не поднимать на улицы различные подозрительные предметы, в том числе телефоны и детские игрушки. Они могут быть заминированными.

Об этом говорится на Facebook -странице Одесской областной государственной администрации.

"Уважаемые одесситы! Будьте внимательны и осторожны! Диверсионно-разведывательные группировки могут разбрасывать по улицам города мобильные телефоны и игрушки, которые начинены взрывчаткой", - обратились к одесситам в ОГА.

Горожан просят "ни в коем случае не касаться этих вещей и не поднимать их".