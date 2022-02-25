Диверсанти можуть розкидати Одесою начинені вибухівкою телефони та іграшки, - ОДА

Мешканцям Одеси краще не підіймати на вулиці різноманітні підозрілі предмети, у тому числі телефони та дитячі іграшки. Вони можуть бути замінованими.

Про це йдеться на Facebook -сторінці Одеської обласної державної адміністрації.

"Шановні одесити! Будьте уважні та обережні! Диверсійно-розвідувальні угрупування можуть розкидати вулицями міста мобільні телефони та іграшки, які начинені вибухівкою", - звернулися до одеситів в ОДА.

Містян просять "в жодному випадку не торкатися цих речей та не підіймати їх".