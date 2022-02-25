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Диверсанти можуть розкидати Одесою начинені вибухівкою телефони та іграшки, - ОДА

Автор: Дмитрий Войналович

Мешканцям Одеси краще не підіймати на вулиці різноманітні підозрілі предмети, у тому числі телефони та дитячі іграшки. Вони можуть бути замінованими.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Одеської обласної державної адміністрації.

"Шановні одесити! Будьте уважні та обережні! Диверсійно-розвідувальні угрупування можуть розкидати вулицями міста мобільні телефони та іграшки, які начинені вибухівкою", - звернулися до одеситів в ОДА.

Містян просять "в жодному випадку не торкатися цих речей та не підіймати їх".

Про те, що відбувається у Одесі прямо зараз - читайте у нашому онлайн-матеріалі.

Також тримайте інструкцію щодо того, як відрізнити російського ворога від українського захисника.

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Одеса