Диверсанти можуть розкидати Одесою начинені вибухівкою телефони та іграшки, - ОДА

Мешканцям Одеси краще не підіймати на вулиці різноманітні підозрілі предмети, у тому числі телефони та дитячі іграшки. Вони можуть бути замінованими.
Про це йдеться на Facebook-сторінці Одеської обласної державної адміністрації.
"Шановні одесити! Будьте уважні та обережні! Диверсійно-розвідувальні угрупування можуть розкидати вулицями міста мобільні телефони та іграшки, які начинені вибухівкою", - звернулися до одеситів в ОДА.
Містян просять "в жодному випадку не торкатися цих речей та не підіймати їх".
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