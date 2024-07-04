Дівчата виходять заміж самі за себе: чому дивний тренд з Японії знову набирає обертів

Як з'явилася мода на весілля соло

Автогамія або сологамія означає, що жінка виходить заміж сама за себе. Прихильники такої практики стверджують, що це підтверджує власну цінність і веде до щасливого життя. Однак є й критики такого весілля, які стверджують, що юридично таке весілля - непотрібне.

Зараз в Японії послугою весілля соло користуються переважно жінки. Ідея належить Томое Савано з Кіото. Він створив весільний пакет за ціною 2500 доларів США, у який входить все, що необхідно: фото у весільній сукні чи розкішному кімоно, два дні та одна ніч у готелі, послуги флориста, стиліста, мініальбом з фотографіями, вечеря з гідом або спа-процедури, невеличке свято.

"Мене справді розважив і підбадьорив цей пакет. Це підвищило мою впевненість у собі. Я завжди виглядала втомленою, але завдяки допомозі персоналу мені вдалося відобразити прекрасні форми, які я маю", - розповіла перша клієнтка весільного пакету.

Чому виник цей тренд

Більшість японців зараз не хочуть підтримувати довготривалі стосунки та одружуватися у зовсім молодому віці. Жінки все частіше стали будувати кар'єру, а чоловіки хочуть бачити поруч домогосподарок.

І відповіддю на такі зміни у суспільстві стали шлюби поодинці. Клієнти - переважно жінки, які хочуть зіграти весілля без нареченого. Вони оплачують церемонію, учасників, весільний торт, каблучку та сукню. Такі весілля не дуже дешеві, але вони включають дозвіл на шлюб з зазначенням того, що вона одружена сама з собою.

Популярний тренд набирає оберти й у кожної жінки є своя причина: хтось хоче фотосесію у гарному платті, хтось хоче відзначити якесь особисте досягнення чи дорослішання, а комусь просто хочеться свята.

Наречені пишуть власні обітниці: "Я буду поважати своє життя. Здорова я чи хвора, я завжди буду любити себе і робити себе щасливою". Саме такі слова присвятила сама собі зірка фільмів для дорослих Мана Сакура, яка вдягнула собі на палець обручку.

Мана Сакура одружилася сама з собою (фото: instagram.com/sakuramanateee)

Жінка на ім'я Ханаока відсвяткувала своє весілля соло у ресторані в Токіо та витратила на вечірку в 30 людей близько 250 тисяч ієн (1600 доларів).

"Вийти заміж за себе не значить, що я не хочу вийти заміж за чоловіка. Прочитала про сольні весілля в статті блогера та подумала, що не зможу такого зробити. Але три роки назад я почала робити те, що робить мене щасливою: носити гарний одяг, насолоджуватися смачною їжею та приймати ванни з квітами. Саме тоді я почала думати про весілля з собою".

Минулого року в Японії було зареєстровано найнижчу кількість шлюбів за останні 90 років - менш ніж 500 тисяч пар зіграли весілля. Все більше японців обирають одиноке життя, бо це дає більше свободи, менше сімейного навантаження та клопотів, більше доходу і все це - якісно підвищує рівень життя кожної людини.

Як реагує на таку тенденцію суспільство

"Соло весілля - ознака мінливих часів. Тепер більше японських жінок можуть утримувати себе, не виходячи заміж, і вони не хочуть бути обмеженими традиційними ролями", - пояснює планувальник японської весільної компанії.

Весільні агенції розробляють різноманітні продукти та послуги для окремої демографічної групи - від індивідуального кемпінгу до караоке.

Однак ця тенденція викликала жваве обговорення в інтернеті - як в Японії, так і в Китаї.