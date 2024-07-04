Девушки выходят замуж сами за себя: почему странный тренд из Японии снова набирает обороты

Как появилась мода на свадьбу соло

Автогамия или сологамия означает, что женщина выходит замуж сама за себя. Приверженцы такой практики утверждают, что это подтверждает собственную ценность и ведет к счастливой жизни. Однако есть и критики такой свадьбы, утверждающие, что юридически такая свадьба - ненужная.

Сейчас в Японии услугой свадьбы соло пользуются преимущественно женщины. Идея принадлежит Томое Савано из Киото. Он создал свадебный пакет по цене 2500 долларов США, в который входит все, что необходимо: фото в свадебном платье или роскошном кимоно, два дня и одна ночь в отеле, услуги флориста, стилиста, мини-альбом с фотографиями, ужин с гидом или спа-процедуры, небольшой праздник.

"Меня действительно развлек и подбодрил этот пакет. Это повысило мою уверенность в себе. Я всегда выглядела уставшей, но благодаря помощи персонала мне удалось запечатлеть прекрасные формы, которые у меня есть", - рассказала первая клиентка свадебного пакета.

Почему возник этот тренд

Большинство японцев сейчас не хотят поддерживать долгосрочные отношения и жениться на совсем молодом возрасте. Женщины все чаще стали строить карьеру, а мужчины хотят видеть рядом домохозяек.

И ответом на такие изменения в обществе стали браки в одиночку. Клиенты - преимущественно женщины, которые хотят сыграть свадьбу без жениха. Они оплачивают церемонию, участников, свадебный торт, кольцо и платье. Такие свадьбы не очень дешевы, но они включают разрешение на брак с указанием того, что она в браке сама с собой.

Популярный тренд набирает обороты и у каждой женщины есть своя причина: кто хочет фотосессию в красивом платье, кто хочет отметить какое-то личное достижение или взросление, а кому просто хочется праздника.

Невесты пишут собственные обеты: "Я буду уважать свою жизнь. Здорова я или больна, я всегда буду любить себя и делать себя счастливой". Именно такие слова посвятила сама себе звезда фильмов для взрослых Мана Сакура, которая надела себе на палец обручальное кольцо.

Мана Сакура поженилась сама на себе (фото: instagram.com/sakuramanateee)

Женщина по имени Ханаока отпраздновала свою свадьбу соло в ресторане в Токио и потратила на вечеринку у 30 человек около 250 тысяч иен (1600 долларов).

"Выйти замуж за себя не значит, что я не хочу выйти замуж за мужчину. Прочла о сольных свадьбах в статье блогера и подумала, что не смогу такого сделать. Но три года назад я принялась делать то, что делает меня счастливой: носить красивую одежду, наслаждаться вкусной едой и принимать ванны с цветами. В это время я начала думать о свадьбе с собой"

В прошлом году в Японии было зарегистрировано самое низкое количество браков за последние 90 лет - менее 500 тысяч пар сыграли свадьбу. Все больше японцев выбирают одинокую жизнь, потому что это дает больше свободы, меньше семейной нагрузки и хлопот, больше дохода и все это качественно повышает уровень жизни каждого человека.

Как реагирует на такую тенденцию общество

"Соло свадьбы - признак изменчивых времен. Теперь больше японских женщин могут содержать себя, не выходя замуж, и они не хотят быть ограниченными традиционными ролями", - объясняет планировщик японской свадебной компании.

Свадебные агентства разрабатывают разнообразные продукты и услуги для отдельной демографической группы - от индивидуального кемпинга до караоке.

Однако эта тенденция вызвала оживленное обсуждение в интернете - как в Японии, так и в Китае.