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"Вони усі - кохання мого життя". Жінка вийшла заміж одночасно за 60 людей: як їй це вдалося

Субота 29 червня 2024 07:22
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"Вони усі - кохання мого життя". Жінка вийшла заміж одночасно за 60 людей: як їй це вдалося Жінка зіграла весілля з 60 коханими одночасно (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Карлі Саре з Сіднею в Австралії вирішила вийти заміж одночасно за 60 інших людей. Вона зізнається, що це всі, кого вона покохала за свої 40 років. Весільна феєрія відбувалася три дні й пройшла недалеко від Брісбена.

Що відомо про це неймовірне весілля та як Карлі вдалося одружитися з такою кількістю людей, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням Daily Star.

Карлі - весільний фотограф і вона багато проводить часу саме на таких святах. Жінка додала своє спостереження: "Я помітила, що у культурі, де немає ритуалів, весілля - це місце, де їх багато".

"Ми знаємо, як з'являтися на весіллях. Ми подорожуємо, беремо відпустку на роботі та гарно вдягаємося. Коли ви збираєте купу людей і дивитеся на щось разом, відбувається щось потужне. Якась алхімія, яка гальванізує речі та змінює їхній колір найкрасивішим чином", - каже вона.

До певного часу Карлі була не в захваті від шлюбу. А коли закони про рівність шлюбу прийшли, то всі протиріччя зникли.

"Я зрозуміла, що я не проти шлюбу, мені просто було смішно, як ми віддаємо пріоритет одному коханню над іншими. Здається, ми все ще ставимо романтично-моногамне кохання у пріоритет над іншими коханнями", - пояснює жінка.

&quot;Вони усі - кохання мого життя&quot;. Жінка вийшла заміж одночасно за 60 людей: як їй це вдалося&quot;Вони усі - кохання мого життя&quot;. Жінка вийшла заміж одночасно за 60 людей: як їй це вдалося&quot;Вони усі - кохання мого життя&quot;. Жінка вийшла заміж одночасно за 60 людей: як їй це вдалося

Жінка вийшла заміж за 60 чоловіків одночасно (фото: instagram.com/kyraboyerweddings)

Вона додала, що для неї багато коханих в житті стали вірними та дорогими друзями. Тому 40-річна Карлі вирішила публічно оголосити про свою глибоку та міцну любов до своїх найближчих друзів на офіційній церемонії на острові Північний Страдброк.

Святкування включало такі традиційні весільні елементи, такі як обітниці, промови, бенкет, офіціал, офіційні фотографії та танці до ранку.

Як пояснює жінка, вона захотіла одружитися з 60 найближчими людьми, щоб показати іншим силу платонічного кохання та чому варто виходити "заміж за своїх друзів".

Церемонія трохи відхилялася від звичної, бо наречені фактично утворили коло єдності. Вони трималися за руки та давали одне одному обіцянки, зокрема: "Я відчуваю себе в безпеці, коли ти поруч, я відчуваю радість, коли ти поруч. У мене є місце для помилок і місце для їх виправлення".

&quot;Вони усі - кохання мого життя&quot;. Жінка вийшла заміж одночасно за 60 людей: як їй це вдалося&quot;Вони усі - кохання мого життя&quot;. Жінка вийшла заміж одночасно за 60 людей: як їй це вдалося&quot;Вони усі - кохання мого життя&quot;. Жінка вийшла заміж одночасно за 60 людей: як їй це вдалося

Жінка вийшла заміж за 60 чоловіків одночасно (фото: instagram.com/kyraboyerweddings)

За словами Карлі, шлюб, відповідно до закону Всесвіту - це союз між екосистемою людей з включенням відповідних інших, добровільно укладений на все життя. Замість кілець двоє носіїв бус ходили по колу та пропонували намистини з чаші. Згодом всі намистини утворили буси, які вдягнули на шию Карлі, символізуючи спільну обітницю.

"Церемонія була приголомшливою, грайливою, барвистою та веселою. Це був абсолютний рай і одруження з моїми друзями було найкращим рішенням у моєму житті", - каже наречена.

&quot;Вони усі - кохання мого життя&quot;. Жінка вийшла заміж одночасно за 60 людей: як їй це вдалося&quot;Вони усі - кохання мого життя&quot;. Жінка вийшла заміж одночасно за 60 людей: як їй це вдалося

Жінка вийшла заміж за 60 чоловіків одночасно (фото: instagram.com/kyraboyerweddings)

Раніше ми писали про те, що жінка вийшла заміж за ганчірну ляльку та "народила" трьох дітей.

А ще розповідали про те, що 23-річна дівчина вийшла заміж за 80-річного чоловіка.

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