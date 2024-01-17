Найсприятливіші дні для весілля та розпису у 2024 році

Вибір дати весілля - відповідальне завдання, оскільки воно може вплинути на все ваше майбутнє сімейне життя. Для успішного шлюбу вам потрібна правильна людина, сприятлива дата та підходящий час.

Які дати у 2024 році будуть найвдалішими для весілля чи розпису, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Joy Pup.

Найвдаліші дні для весілля

Найвдаліший день - 8 серпня (08.08). Ця дата вважається найкращою не лише у 2024 році, а й у будь-якому іншому. Число представляє нескінченність, а значить любов і щастя не закінчуватимуться ніколи.

Вдалими місяцями 2024 року стануть травень, липень, серпень, жовтень та листопад. Дати: 2, 8, 13, 14, 17, 20, 25, 29.

Сприятливі дати для шлюбу у 2023 році по місяцях:

Січень: 15, 16, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 31

Лютий: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 22, 23, 28

Березень: 1, 5, 6, 9, 10, 11, 13

Квітень: 6, 12, 14, 18, 20, 27, 28

Травень: 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 29

Червень: 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 23, 24, 27

Липень: 2, 6, 7, 11, 13, 18, 20, 25

Серпень: 3, 8, 10, 17, 24, 25, 29

Вересень: 7, 11, 14, 17, 21, 24,27

Жовтень: 4, 5, 10, 13, 11, 17, 23, 26, 27

Листопад: 23, 24, 27, 28, 29

Грудень: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15

Найвдаліші дати за китайським календарем

2024 рік – рік Дерев'яного Дракона. Цей звір має такі позитивні якості, як ріст і гнучкість у поєднанні з надихаючими якостями міфічної тварини. Тому 2024 буде повний можливостей для особистісного зростання, щастя та удачі. Рік Дракона вдалий для встановлення міцних зв'язків та тривалого кохання.

Згідно з китайським місячним календарем, найвдаліший період для укладення шлюбу у 2024 році - з середини травня до середини червня. Китайський Новий рік розпочнеться 10 лютого, а на початку літа розпочнеться місяць Дракона.

Крім того, згідно з китайським гороскопом, 2024 рік - вдалий рік для весілля з кількох причин. 2024 - у сумі цифри року дають 8, що символізує нескінченне кохання.

По-друге, високосний рік вважається дуже вдалим та благополучним для укладання шлюбу. Найкращим днем вважається субота, оскільки вона благословенна Сатурном, планетою зобов'язань та шлюбу.