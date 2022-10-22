Україна перейде на зимовий час у неділю: куди крутити стрілки

Україна готується до переходу на зимовий час, який традиційно відбувається в останню неділю жовтня.

Куди і коли крутити стрілки, навіщо це робити і як не зіпсувати здоров'я - читайте в матеріалі Styler нижче.

Куди і коли переведемо час у неділю

Перевести стрілки годинників слід на одну годину назад в ніч з 29 на 30 жовтня. Це слід зробити о 4-й ранку. Втім, можна й перед відходом до сну перевести годинники, щоб зранку спросоння не було "сюрпризів".

Сучасні гаджети переводять годинники автоматично, але стрілкові годинники треба буде покрутити. Якщо ви надаєте перевагу орієнтуватися в часі за "олдовими" приладами, не забудьте це зробити, щоб не прийти на роботу (зустріч, прогулянку) раніше на годину.

І гарна новина для тих, хто любить поспати: в останню неділю жовтня це можна робити на годину довше. Якщо ж ваш біологічний годинник розбудить вас як зазвичай, витратьте цей час на користь і почніть вже нарешті бігати зранку!

Хоча поспати нам вдасться довше, але темніти тепер буде раніше. Тож, скоро настане той час, коли "на роботу по темному і додому по темному".

Навіщо ми продовжуємо переводимо час?

Переводити час двічі на рік (в жовтні і березні) в Україні почали в 1981-му році. А законодавчо це було затверджено тільки в 1996-му.

"Піонером" запровадження літнього часу стала Німеччина. Під час Першої світової війни, 30 квітня 1916 року тут пересунули стрілки годинників на годину вперед, а 1 жовтня 1916 року - на годину назад. Невдовзі такі ж зміни запровадила Велика Британія, а згодом і США з метою заощадження палива, що його використовують для генерації електричного струму під час війни.

Після певної перерви 1966 року Конгрес Сполучених Штатів ухвалив "Uniform Time Act", вперше запровадивши літній час у мирний період.

Наразі така економія електроенергії вже не є настільки економічно виправдана, як раніше, тому багато країн відмовилася від цієї практики.

Фото: Переведення годинників - усталена традиція (pixabay)

Як переведення годинників впливає на наше здоров'я

Зміна часу порушує звичні ритми нашого біологічного годинника, як це, наприклад, відбувається при перельотах і зміні часових поясів.

Зокрема, викликаний подорожами стрес може спричиняти недосипання, дезорієнтацію у просторі і часі, а також втрату пам’яті. Симптоми можуть тривати декілька днів. Щось подібне трапляється і при переході на зимовий час, хоча симптоми й не так виражені, як, наприклад, при перельоті Київ - Лос-Анджелес.

Психічне здоров'я теж страждає від того, що світловий день коротшає, а через погодні умови люди більше часу проводять в приміщенні. В результаті вони отримують мало світла, що може призводити до погіршення настрою, втомлюваності, болю в м’язах, порушення сну, депресіям.

Щодо здоров'я серцево-судинної системи, то перехід на зимовий час приводить навіть до зниження частоти серцевих нападів. Однак при переведенні на літній час, навпаки - частота інфарктів міокарда зростає. А от кількість інсультів, як пише Current Biology, збільшується у перші кілька днів переведення годинників, як восени, так і навесні.

Як мінімізувати стрес від переходу на зимовий час?

Постарайтеся заздалегідь налагодити сон, підлаштовувати його під новий час. Лягайте спати раніше і раніше вставайте.

Змістіть всі свої фізіологічні та інші процеси на ранній час, раніше снідайте, приймайте душ, те ж стосується вечері і підготовки до сну.

Щоб звикнути до тривалості світлового дня, відрегулюйте освітлення в будинку: раніше закривайте штори, і відкривайте їх, як тільки прокинетеся.

Відмовтеся від алкоголю, менше пийте каву, а також не зловживайте шкідливими продуктами харчування.