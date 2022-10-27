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Голова болітиме півмісяця: дати всіх магнітних бур у листопаді 2022

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Четвер 27 жовтня 2022 12:42
Голова болітиме півмісяця: дати всіх магнітних бур у листопаді 2022 Колаж РБК-Україна: Магнітні бурі у листопаді
Автор: Світлана Мащенко

Листопад 2022 буде багатий магнітними бурями, через які можуть виникати головні болі і погіршення самопочуття, особливо у чутливих до таких явищ людей.

Про це пише Vikna.tv.

Магнітна (геомагнітна) буря - це порушення магнітосфери планети, що виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю.

Таке явище може тривати від кількох годин до кількох днів, викликати збої в роботі техніки, неспокійну поведінку у тварин, а також погіршення самопочуття у людей.

Особливо схильні до впливу магнітних бур метеозалежні люди, ті, у кого є хронічні хвороби, проблеми з тиском (гіпертонія, гіпотонія), хвороби серця і судин.

Календар магнітних бур на листопад 2022

Більшість з листопадових магнітних бур будуть середньої інтенсивності, але варто чекати і на сильні бурі.

6-8 листопада - легкі магнітні бурі.

11 листопада - геомагнітна буря середньої інтенсивності.

14 та 15 листопада - дуже сильні магнітні бурі.

16, 17 та 18 листопада - бурі середньої інтенсивності.

25, 26, 27 та 28 листопада - магнітні бурі середньої інтенсивності.

29 листопада - потужна магнітна буря

Рекомендації для чутливих до магнітних бур людей

  • пам'ятайте про повноцінний відпочинок - спіть 7-8 годин на добу,
  • гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте довгого перебування на сонці в спекотні дні,
  • відмовтеся від шкідливої їжі, напоїв - пийте негазовану воду, трав'яний чай, їжте більше овочів, фруктів,
  • уникайте стресових ситуацій і перенавантажень.

Якщо ви особливо чутливі до таких явищ, пам'ятайте про правильне харчування, питний режим, відмовтеся від шкідливих звичок, не перенапружуйтеся фізично і емоційно.

Раніше ми писали про магнітні бурі до кінця жовтня 2022.

Також читайте про переведення годинників на зимовий час, чи це небезпечно для здоров'я.

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