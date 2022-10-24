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Дива трапляються! Пес із Куп'янська тепер живе у будинку оперного тенора Андреа Бочеллі

Фото: Андреа Бочеллі взяв собаку з Куп'янська (Олесь Маляревич)
Автор: Анна Шиканова

Пес із Куп'янська, який пережив окупацію і майже втратив слух через постійні вибухи, тепер живе у будинку всесвітнього відомого тенора Андреа Бочеллі в Італії.

Деталі цієї неймовірної історії розповів депутат Київради та боєць ЗСУ Олесь Маляревич на своїй сторінці у Facebook.

"Чудеса трапляються навіть у темні часи. Саме диво сталося з собакою на ім'я Джек, який жив у місті Куп'янськ, опинився в окупації, майже втратив слух у результаті вибухів, мав невелике осколкове поранення на спині, але зберіг свою природну доброту, любов до людей, міцний характер і віру у найкраще", - розповів про собаку Маляревича.

Він разом із побратимами знайшов Джека на другий день після звільнення Куп'янська. Про собаку боєць ЗСУ розповів своєму американському другу Амеду та брату Тарасу Маляревичу, які періодично навідують військових та активно їх підтримують у військових питаннях.

Олесь попросив їх прихопити мішок корму для Джека. А ще за кілька днів відбулася зустріч Амеда та Джека, на якій він запропонував знайти собаці новий та безпечний будинок.

"Так почався шлях Джека до Італії, до сім'ї Андреа Бочеллі. Я тепер називаю Амеда хрещеним батьком Джека", - додав Маляревич.

Військові довезли Джека до Києва, де його прийняла головний ветеринарний лікар Києва Наталя Мазур. Собаці зробили хірургічну операцію і видалили зі старої рани на спині уламки, а потім ще майже тижні робили все максимальне, щоб поправити здоров'я пса.

Завдяки волонтерам Джек зміг дістатися з Києва до Італії, де його у своєму будинку прийняв всесвітньо відомий оперний тенор Андреа Бочеллі.

До речі, раніше ми писали про неймовірну історію про собаку з Азовсталі, який вижив і зустрівся зі своїм господарем за пів року.

А ще розповідали про те, що відомо про собаку Крима, який плакав на руїнах будинку у Дніпрі.

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твариниАндреа Бочеллі