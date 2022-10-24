Дива трапляються! Пес із Куп'янська тепер живе у будинку оперного тенора Андреа Бочеллі

Пес із Куп'янська, який пережив окупацію і майже втратив слух через постійні вибухи, тепер живе у будинку всесвітнього відомого тенора Андреа Бочеллі в Італії.
Деталі цієї неймовірної історії розповів депутат Київради та боєць ЗСУ Олесь Маляревич на своїй сторінці у Facebook.
"Чудеса трапляються навіть у темні часи. Саме диво сталося з собакою на ім'я Джек, який жив у місті Куп'янськ, опинився в окупації, майже втратив слух у результаті вибухів, мав невелике осколкове поранення на спині, але зберіг свою природну доброту, любов до людей, міцний характер і віру у найкраще", - розповів про собаку Маляревича.
Олесь попросив їх прихопити мішок корму для Джека. А ще за кілька днів відбулася зустріч Амеда та Джека, на якій він запропонував знайти собаці новий та безпечний будинок.
"Так почався шлях Джека до Італії, до сім'ї Андреа Бочеллі. Я тепер називаю Амеда хрещеним батьком Джека", - додав Маляревич.
Військові довезли Джека до Києва, де його прийняла головний ветеринарний лікар Києва Наталя Мазур. Собаці зробили хірургічну операцію і видалили зі старої рани на спині уламки, а потім ще майже тижні робили все максимальне, щоб поправити здоров'я пса.
Завдяки волонтерам Джек зміг дістатися з Києва до Італії, де його у своєму будинку прийняв всесвітньо відомий оперний тенор Андреа Бочеллі.
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