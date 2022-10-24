Дива трапляються! Пес із Куп'янська тепер живе у будинку оперного тенора Андреа Бочеллі

"Чудеса трапляються навіть у темні часи. Саме диво сталося з собакою на ім'я Джек, який жив у місті Куп'янськ, опинився в окупації, майже втратив слух у результаті вибухів, мав невелике осколкове поранення на спині, але зберіг свою природну доброту, любов до людей, міцний характер і віру у найкраще", - розповів про собаку Маляревича.

Він разом із побратимами знайшов Джека на другий день після звільнення Куп'янська. Про собаку боєць ЗСУ розповів своєму американському другу Амеду та брату Тарасу Маляревичу, які періодично навідують військових та активно їх підтримують у військових питаннях.

Олесь попросив їх прихопити мішок корму для Джека. А ще за кілька днів відбулася зустріч Амеда та Джека, на якій він запропонував знайти собаці новий та безпечний будинок.

"Так почався шлях Джека до Італії, до сім'ї Андреа Бочеллі. Я тепер називаю Амеда хрещеним батьком Джека", - додав Маляревич.

Військові довезли Джека до Києва, де його прийняла головний ветеринарний лікар Києва Наталя Мазур. Собаці зробили хірургічну операцію і видалили зі старої рани на спині уламки, а потім ще майже тижні робили все максимальне, щоб поправити здоров'я пса.

Завдяки волонтерам Джек зміг дістатися з Києва до Італії, де його у своєму будинку прийняв всесвітньо відомий оперний тенор Андреа Бочеллі.