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Має проблеми зі здоров'ям: як зараз живе пес Крим, який плакав на руїнах будинку у Дніпрі

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Дніпро, Вівторок 04 жовтня 2022 11:08
Має проблеми зі здоров'ям: як зараз живе пес Крим, який плакав на руїнах будинку у Дніпрі Що відомо про собаку у Дніпрі на прізвисько Крим (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Фотографія собаки у Дніпрі, який плаче на руїнах будинку, де загинули його господарі, сколихнула весь світ. Зараз пес на прізвисько Крим оговтується від пережитого та починає заново жити.

Про це повідомляє Суспільне.

Зараз про тварину піклуються у КП "Зооконтроль".

Через сильний стрес у перші дні в притулку Крим нічого не їв. Також собака нікого до себе не підпускав й поводився агресивно. Однак така поведінка була цілком нормальною.

Має проблеми зі здоров'ям: як зараз живе пес Крим, який плакав на руїнах будинку у ДніпріМалюнок, який облетів увесь світ (фото: Антон Хозяйкін)

Тепер пес здружився з одним з працівників "Зооконтролю" й саме з ним пішов на першу прогулянку.

"Насправді у нього тяжка доля, малим цуценям його перевезли з Криму. Тепер він потрапив в епіцентр ракетного удару. Наразі робиться все необхідне, аби нормалізувати його стан. Він починає жити заново", - сказав депутат міськради Антон Андрієнко.

Має проблеми зі здоров'ям: як зараз живе пес Крим, який плакав на руїнах будинку у ДніпріПес Крим, який вижив після ракетного удару (suspilne.media)

Зазначається, що у притулок після ракетного удару тварину привезли сліпою та глухою. До того ж в Криму виявилася серцева недостатність, йому ставили крапельниці й кололи заспокійливе. Зараз контузія вже проходить, пес відновився і починає потроху їсти.

Собаці вже 12 років, тому через такий поважний вік потрібне обережне лікування. Крім того, з'ясувалося, що тварина вже тривалий час живе з пухлиною. Рішення щодо її видалення схвалюватимуть пізніше.

Має проблеми зі здоров'ям: як зараз живе пес Крим, який плакав на руїнах будинку у ДніпріПес Крим, який вижив після ракетного удару (suspilne.media)

Документально власників у Криму немає. Тому місцева влада шукає йому нових люблячих господарів. Наразі охочих забрати пса у свою родину дуже багато, серед них є навіть іноземці.

У міськраді повідомили, що їм дзвонили люди з Німеччини, Бельгії, Великої Британії та Ізраїля, які хотіли забрати собаку до себе.

Має проблеми зі здоров'ям: як зараз живе пес Крим, який плакав на руїнах будинку у ДніпріПес Крим, який вижив після ракетного удару (suspilne.media)

Раніше ми повідомляли, що 29 вересня внаслідок обстрілу Дніпра загинули двоє дітей.

Також ми писали про те, що військові показали пса, який попереджає про наближення ракети.

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