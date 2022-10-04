Має проблеми зі здоров'ям: як зараз живе пес Крим, який плакав на руїнах будинку у Дніпрі

Фотографія собаки у Дніпрі, який плаче на руїнах будинку, де загинули його господарі, сколихнула весь світ. Зараз пес на прізвисько Крим оговтується від пережитого та починає заново жити.

Зараз про тварину піклуються у КП "Зооконтроль".

Через сильний стрес у перші дні в притулку Крим нічого не їв. Також собака нікого до себе не підпускав й поводився агресивно. Однак така поведінка була цілком нормальною.

Малюнок, який облетів увесь світ (фото: Антон Хозяйкін)

Тепер пес здружився з одним з працівників "Зооконтролю" й саме з ним пішов на першу прогулянку.

"Насправді у нього тяжка доля, малим цуценям його перевезли з Криму. Тепер він потрапив в епіцентр ракетного удару. Наразі робиться все необхідне, аби нормалізувати його стан. Він починає жити заново", - сказав депутат міськради Антон Андрієнко.

Пес Крим, який вижив після ракетного удару (suspilne.media)

Зазначається, що у притулок після ракетного удару тварину привезли сліпою та глухою. До того ж в Криму виявилася серцева недостатність, йому ставили крапельниці й кололи заспокійливе. Зараз контузія вже проходить, пес відновився і починає потроху їсти.

Собаці вже 12 років, тому через такий поважний вік потрібне обережне лікування. Крім того, з'ясувалося, що тварина вже тривалий час живе з пухлиною. Рішення щодо її видалення схвалюватимуть пізніше.

Пес Крим, який вижив після ракетного удару (suspilne.media)

Документально власників у Криму немає. Тому місцева влада шукає йому нових люблячих господарів. Наразі охочих забрати пса у свою родину дуже багато, серед них є навіть іноземці.

У міськраді повідомили, що їм дзвонили люди з Німеччини, Бельгії, Великої Британії та Ізраїля, які хотіли забрати собаку до себе.

Пес Крим, який вижив після ракетного удару (suspilne.media)