Чудеса случаются! Пес из Купянска теперь живет в доме оперного тенора Андреа Бочелли

"Чудеса случаются даже в темные времена. Именно чудо произошло с собакой по имени Джек, который жил в городе Купянск, оказался в оккупации, почти потерял слух в результате взрывов, имел небольшое осколочное ранение на спине, но сохранил свою природную доброту, любовь к людям, крепкий характер и веру в лучшее", - рассказал о собаке Маляревич.

Он вместе с побратимами нашел Джека на второй день после освобождения Купянска. О собаке боец ВСУ рассказал своему американскому другу Амеду и брату Тарасу Маляревичу, которые периодически проведывают военных и активно их поддерживают в военных вопросах.

Олесь попросил их прихватить мешок корма для Джека. А еще через несколько дней произошла встреча Амеда и Джека, на которой он предложил найти собаке новый и безопасный дом.

"Так начался путь Джека в Италию, в семью Андреа Бочелли. Я теперь называю Амеда крестным отцом Джека", - добавил Маляревич.

Военные довезли Джека до Киева, где его приняла главный ветеринарный врач Киева Наташа Мазур. Собаке сделали хирургическую операцию и удалили из старой раны на спине осколки, а потом еще почти недели делали все максимальное, чтобы поправить здоровье пса.

Благодаря волонтерам Джек смог добраться из Киева в Италию, где его в своем доме принял всемирно известный оперный тенор Андреа Бочелли.